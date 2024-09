JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX L’ancien Monastère de Tioumililine Restauré Ouvrira incessamment ses portes au grand public.

Mohammed Drihem

Samedi 21 septembre 2024, le Site de Tioumliline situé au cœur du Parc National d’Ifrane dans le Moyen Atlas a été au rendez-vous avec la célébration d’inauguration de la première tranche des travaux de Restauration de l’ancien Monastère de Tioumililine qui ouvrira ses portes au grand public incessamment.

Organisée par la Fondation « Mémoire pour l’Avenir » en partenariat avec la Rabita Mohammedia des Oulémas et le soutien de la Fondation belge Future 21 en célébration de la Journée Mondiale de la Paix, cette journée inaugurale a été une occasion pour la Présidente de la Fondation Mémoire pour l’Avenir d’exposer les différentes travaux d’urgence mené par sa fondation et ses partenaires pour le sauvetage de l’ancienne chapelle qui menaçait de s’effondrer sachant bien que cette ancienne petite chapelle est le seul bâtiment de prière chrétien au Maroc dans lequel une étoile chérifienne est apposée à son plafond, signifiant ainsi que les moines reconnaissaient Amir El Mouminine, Commandeur des Croyants, et accomplissaient leurs prières sous Sa Protection.

Selon Lamia Radi, la restauration de l’ancien Monastère de Tioumililine a débuté d’abord par le nettoyage, le rangement et la réparation de l’espace en collaboration avec l’USAID pour le rendre compréhensible pour le grand public à travers la mise en place de panneaux signalétiques suivi de la publication de six livres sur ce site avec des traductions dans toutes les langues pour que cette mémoire soit accessible à Monsieur tout le Monde en suite, avec la collaboration de la Rabita Mohammedia des Oulémas, le projet a porté sur la relance des conférences internationales et sur la sauvegarde de la Chapel qui menaçait de s’effondrer.

Pour la suite du projet à terme avait-elle ajouté, un centre d’accueil les jeunes et les gens leur ouvrira ses portes pour leur transmettre ce patrimoine, leur formation et leur sensibilisation au patrimoine et au pluralisme religieux tout en développant à court terme, des projets générateurs de revenus pour les habitants de la Région puisqu’il s’agit là de leur propre patrimoine chose qui fera du site un lieu qui produit pour les gens de la région et pas seulement un lieu intellectuel.

Pour sa part, Ahmed Serghini représentant régional de la Fondation Mémoire pour l’avenir à Azrou, a souligné que cette journée qui coïncide avec la journée internationale de la Paix est marqué par l’inauguration de la première tranche de réhabilitation du site de Tioumililine qui a été effectuée en collaboration avec plusieurs partenaires dont l’USAID, le Conseil communal de Meknès le propriétaire du site, la fondation future 21 et la province d’Ifrane entre autres partenaires nationaux et étrangers qui ont contribué à la restauration de la Chapel. Aussi avait-il ajouté ; nous envisageons de travailler par bâtiments puisqu’il reste beaucoup à faire notamment pour le réaménagement de la grande salle qui a abrité dans le passé des conférences internationales.

Pour Serghini ; les travaux entrepris dans le cadre de cette première tranche ont concerné la réhabilitation de la Chapel en collaboration avec l’USAID et la Rabita Mohammadia, du Musée qui va garder la mémoire du site et qui a été réhabilité grâce à un don de Mme Laila Radi et de la Bibliothèque grâce à plusieurs intervenants.

De son côté ;Monseigneur Cristobal Cardinal Lopez Romero Archevêque de Rabat a souligné qu’il assiste ; là aujourd’hui à Tioumililine ; à l’inauguration de la récupération de la Chapel de l’ancien monastère bénédictin de Tioumililine qui a une Magie particulière du fait que ce lieu a comme vocation la congrégation et la communion surtout que ce site a été capable dans l’histoire et maintenant aussi de convoquer plusieurs personnalités et de les unir malgré leur diversité en créant ainsi cette communion.

Pour Cristobal Cardinal Lopez Romro, « l’important ce n’est pas de récupérer un lieu physique et géographique mais l’important c’est de récupérer cet esprit qui ; pendant 16 ans (de 1952 à 1968) a marqué l’histoire du Maroc et du Monde et c’est cela que nous voulons ; qu’il y’est une ouverture au centre et l’acceptation de l’altérité et surtout un dialogue inter-religieux qui nous mène tous vers la Paix dans le monde entier. C’est important pour le Maroc et pour le Monde entier le témoignage de ce qu’on a vécu ici et que nous voulons continuer à vivre pour toujours.

Pour sa part, la présidente de la fondation Future 21 ; Martine Jonet-de Bassompierre a déclaré que la Chapel de Tioumililine est un départ fait de briques à partir d’un lieu symbolique et qui était un lieu de rencontre et c’est ce mot de rencontre que je trouve extrêmement important avait-elle souligné pour ajouter : « Mieux on se connait ; plus on se respecte et pour aller plus loin ; plus on s’aime et que le Monde d’aujourd’hui a vraiment besoin de témoignages en ce sens-là » ;

Pour Jonet Bassompierre, la contribution de la fondation Future 21 a porté sur le financement de la reconstruction de la chapel pour commencer chose qu’elle a trouvé beau de redresser un monument dans lequel se sont passés tant de rencontres encourageant l’altérité

A Souligné que la Fondation Mémoire pour l’Avenir et ses partenaire a pu mener en urgence des travaux de sauvetage de l’ancienne chapelle qui menaçait de s’effondrer sachant bien que cette ancienne petite chapelle est le seul bâtiment de prière chrétien au Maroc dans lequel une étoile chérifienne est apposée à son plafond, signifiant ainsi que les moines reconnaissaient Amir El Mouminine, Commandeur des Croyants, et accomplissaient leurs prières sous Sa Protection.

Cette étoile, réalisée en plâtre, incrustée dans un faux plafond en liège, menaçait de se briser et les travaux d’urgence ont permis de la sauver et de la protéger dans une vitrine installée dans l’ancienne bibliothèque, actuellement en voie de réinstallation grâce au soutien de l’Université Al Akhawayn, de l’association Byblos et de sponsors privés. Une copie de l’étoile à l’identique a été réalisée à partir d’un moulage de l’originale et installée à nouveau au plafond de l’ancienne chapelle.

Depuis 2021, la Fondation Mémoires pour l’Avenir a réalisé des actions de mise en valeur du site et de son histoire exceptionnelle grâce au soutien du programme USAID-DAKIRA. Celui-ci a permis en particulier le nettoyage du site, la mise en place d’un « itinéraire mémoriel » expliquant le site aux visiteurs, la restauration de l’ancien cimetière des moines, réalisée avec la participation de l’association des parents d’élèves du lycée Tarik Ibn Zyad d’Azrou, où les moines de Tioumililine enseignaient les mathématiques et la philosophie dans les années 60, témoignant par ce geste de la longue tradition marocaine d’hospitalité à l’altérité.

Ce projet a également permis de collecter la mémoire locale des habitants de la région, la traduction et la diffusion des travaux des Rencontres Internationales, ainsi que l’organisation de nombreuses activités de dialogue et de débat.

Cette journée de célébration de la fin de la première tranche des travaux de restauration et d’aménagements de l’ancien Monastère de Tioumililine a permis de rappeler l’histoire exceptionnelle de ce lieu, qui a accueilli des débats inter-religieux précurseurs de 1956 à 1967, les Rencontres Internationales de 1956 et 1957 qui étaient placées sous le Haut Patronage de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, et la session de 1957 qui était placée sous la Présidence effective de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, alors Prince Héritier. Cette journée a été également l’occasion de rappeler la présence, le soutien et la participation de nombreux pays à ces Rencontres Internationales (Allemagne, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Etats-Unis d’Amérique, France, Inde, Japon, Liban et Pays Bas notamment).

Le projet « Réinventer Toumliline » mené par la Fondation Mémoires pour l’Avenir en partenariat avec le Centre Inter-convictionnel Ta’aruf lié à la Rabita Mohammedia des Oulemas consiste en la préservation de ce site historique exceptionnel et de sa mémoire pour sa diffusion auprès de la jeunesse marocaine, ainsi que la relance de rencontres de débats et de dialogues inter-religieux au profit du plus grand nombre.

Ce projet prévoit aussi, dans un futur proche, la mise en place de projets de développement durable au profit des populations locales et de la région grâce à des partenariats avec Le Conseil préfectoral de la Ville de Meknès, la Région Fès-Meknès et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts. Le site de l’ancien monastère de Tioumililine sera ouvert de 9h00 à 19h00 tous les jours avec Entrée gratuite. Les espaces clos seront ouverts au public durant les week-ends.

A rappeler enfin que le Discours Royal du 23 janvier 2016 adressé aux participants à la Conférence de Marrakech sur « Les droits des minorités religieuses en Terre d’Islam » avait souligné que « Le Maroc a été un pays précurseur en matière de dialogue interreligieux. En effet, au lendemain de l’indépendance obtenue en 1956, il se tenait, chaque été, au monastère de Tioumliline – situé sur une montagne de la région de Fès et occupé anciennement par des moines bénédictins- un rassemblement d’intellectuels et de penseurs, notamment musulmans et chrétiens auquel prenaient part des personnalités d’envergure comme le célèbre penseur chrétien Louis Massignon » Extrait du Discours Royal.