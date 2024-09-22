مشاركة حوالي 3000 استاذة واستاذ من جميع انحاء المغرب في النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس – 26 و27 شتنبر 2024، بالرباط

بلاغ صحفي

الأربعاء 18 شتنبر 2024

النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس – 26 و27 شتنبر 2024، بالرباط

⦁ تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية واكتشاف المقاربات الملهمة على الصعيد الدولي، من خلال أكثر من 150 مداخلة (جلسات عامة، ورشات عمل، موائد مستديرة، محاضرات)؛

⦁ مشاركة حوالي 3.000 أستاذة وأستاذ من جميع أنحاء المغرب، مع البث المباشر لمجريات المنتدى.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تستضيف مدينة الرباط يومي 26 و27 شتنبر 2024، النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس، وهو حدث غير مسبوق يجمع 3.000 أستاذة وأستاذ من جميع ربوع المملكة، تحت شعار « الأستاذ(ة): محرك تحول التعليم ».

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الأساتذة في تحول المدرسة العمومية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنات والمواطنين. وستتميز هذه النسخة الافتتاحية بطابعها المبتكر، حيث تم إعداد برنامجها وفق مقاربة تشاركية مع الأساتذة، وذلك استجابة للتحديات والتحولات التي تشهدها هذه المهنة النبيلة. ويتضمن البرنامج العلمي لهذا المنتدى، والمتميز بغناه وتنوعه وانفتاحه على الإنجازات الوطنية والمقاربات الملهمة على الصعيد الدولي، أكثر من 150 مداخلة ونشاطا حول أربعة محاور رئيسية:

1. التكوين في مهنة التدريس؛

2. التفتح في العمل؛

3. تبني ممارسات فعالة في القسم؛

4. كيف نفهم تلاميذنا؟

ويشكل المنتدى الوطني للمدرس فضاء مخصصا للأستاذات والأساتذة ومهنيي قطاع التربية والتكوين المسجلين من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وفقا لمعايير تشمل التمثيلية الترابية والنوع وسلك التدريس والقدرة على التقاسم مع باقي الأساتذة والفئات العمرية ومستويات الخبرة، وذلك ضمانا لتمثيلية عادلة، وكذا إغناء للحوار وتعزيزا للدينامية بين الأجيال على وجه الخصوص. وسيتم تقاسم محتوى هذا المنتدى ومجرياته عبر شبكات الأنترنت، كما ستبث الجلسات العامة والموائد المستديرة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان تمكن الجميع من متابعة مجريات المنتدى وبرنامجه العلمي.

ويسعى هذا المنتدى إلى أن يصبح موعدا سنويا من أجل توسيع مشاركة الأستاذات والأساتذة وتعزيز دينامية التحول النوعي للمدرسة العمومية، وذلك بانخراط فعال لنساء ورجال التعليم.