SKI CLUB IFRANE ET PARTENAIRES LOCAUX ORGNISE LE PREMIER MINI-TRAIL DE TAGHIA-PARADIS DE L’ESCALADE

Mohammed Drihem

Après la réussite de la Compétition d’escalade organisée le week-end du 06 au 08 septembre dernier par le Ski Club Ifrane et ses partenaires associatifs locaux dans la localité de Taghia relevant de la collectivité territoriale de Zaouia Ahansal dans la Province d’Azilal ; le Ski Club Ifrane persiste et signe encore une fois en organisant ce Week-end du 13 au 15 Septembre 2024 un Mini Trail dans la même localité de Taghia paradis de l’escalade au Maroc.

Organisé en collaboration avec ses mêmes partenaires du tissu associatif local de Taghia et de Zaouïat Ahansal ce Mini trail de Taghia a connu la forte participation d’une centaine de jeunes Traillers des deux sexes qui ont parcouru la vallée de Taghia au beau milieu de la haute montagne du Haut Atlas Central Marocain.

A souligner aussi qu’en marge de ce mini trail organisé ce Samedi à Taghia, un concours de dessin pour enfants a été organisé au profit des enfant de la Localité de Taghia et a été emporté par Fatima Zahra Achkar suivie de Oum Laid Jamal en deuxième position et deNabil Nait Youssef à la troisième place.

La cérémonie de remise des prix et des coupes aux meilleurs grimpeurs (ses) et traillers et du concours de dessin a été organisée sous tente caïdale en présence des représentants de la commune, du Président du Ski Club Ifrane Abdenbi Leghenane, du président du Club de l’ATSO Fettah Tarik ainsi que des présidents et représentants des associations locales SIGMA, Géoparc M’Goun et développement et solidarité en plus des parents des athlètes participants aux deux manifestations sportives (escalade et Trail) et des villageois de Taghia qui ont fortement applaudi aussi bien les deux initiatives du SCI avec ses partenaires locaux que les athlètes gagnants lors des deux manifestation sport-alpines (Escalade et Trail) bien réussies dans cette belle région de TAGHIA.

Les résultats techniques enregistrés par les différents traillers des deux sexes lors de ce premier mini-trail deTaghia bien réussi par le Ski Club Ifrane et ses partenaires associatifs locaux se présentent comme ci-après détaillés :

LES RESULTAS DU MINI-TRAIL DE TAGHIA

Minime Homme

Jawad Al Gharmi 32’22

Noureddine Al Gharmi 44’20

Abdelazir Al Gharmi 21’00

Minimes Filles

Najma ou Housou 24’32

Moulouda ou Hiussou 24’44

Fatima Achgar 25’00

Cadets Hommes

Mouhcine Nait Youssef 24’17

Omar Jamil 32’17

El Mahdi Akhabou 44’19

Junior Dames

Leila Nayet Youssef 27’20

Saadia Ben Addi 58’20

Fatima Rizki 23’00

Juniors Hommes

Ahmed Toukif 39’32

Rizki Ayoub 56’32

Hassan Taoukif 02’34