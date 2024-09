LE RESEAU ROUTIER DE LA PROVINCE D’IFRANE SE RENFORCE PAR DES VOIES EXPRESS POUR ASSURER UNE BONNE CIRCULATION ROUTIERE

Mohammed Drihem

Le réseau routier de la Province d’Ifrane se renforce par la construction de Voies Express (Voie Rapide) visant à améliorer le confort et la sécurité routière et à assurer une meilleure circulation routière notamment sur surtout sur l’Axe Ifrane-El Hajeb qui connait un grand trafic surtout lors des week-ends et les vacances scolaires.

Dans ce cadre d’effort déployés par les autorités compétentes, le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid s’est rendu ce Mardi 10 septembre 2024 à l’entrée de la Foret de la Jaba d’Ifrane où il a donnée le coup d’envoi aux travaux de la deuxième tranche relative au projet de dédoublement de la Route Régionale 707 reliant la Ville d’Ifrane à celle d’El Hajeb sur une distance globale de 29 Km dont 10 Km relevant du territoire provincial d’Ifrane et 19 Kms de la Province d’El Hajeb.

L’enveloppe budgétaire allouée à cette deuxième tranche du projet de dédoublement de la RR707 sur une Distance de 5,8 Km est estimé à quelques 5,5 MDH cofinancée par le ministère de tutelle, le ministère de l’intérieur, la Région de Fès Meknès et les conseils provinciaux respectifs d’Ifrane et d’El Hajeb dans le cadre d’une convention de partenariat qui les unie.

Par la même occasion, le Gouverneur d’Ifrane s’est rendu dans la collectivité territoriale de Bensmim pour une visite de chantier où il a supervisé l’état d’avancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la Route Provinciale 7202 reliant la RN8 à la RN13 via la Zaouia de Bensmim et l’Aérodrome d’Ifrane sur une distance de 11,129 Km cofinancé par le ministère de tutelle et la Région de Fès Meknès au cout global de 23,134 MDH.

Par ailleurs, Abdelhamid El Mazid s’est rendu dans la collectivité territoriale de Tigrigra ou il a donné le coup d’envoie aux travaux d’élargissement et de renforcement de la RP 7209 reliant Azrou à Ainleuh via la Kasba d’Ait Yahia Ou Alla sur une distance de 16,100 Km. Le cout d’investissement de ce projet routier est de l’ordre de 29 MDH financé par le ministère de l’équipement et de l’eau.

Au terme de cette sortie de terrain, le Gouverneur de la Province d’Ifrane s’est d’enquerre de l’état d’avancement des travaux de construction du Marcher Solidaire lancé au niveau de la ville d’Azrou pour une enveloppe budgétaire de 7.768.644,00 Dhs sur une superficie globale de 1500 mètres carrés. Ce projet à caractère commercial , rappelons-le, comporte une zone de stockage et de réfrigération au sous sous-sol, une grande salle d’exposition et de vente des produits du terroir avec cafeteria au rez-de-chaussée et des locaux administratifs et ateliers à l’étage.