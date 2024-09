L’Excellence Marocaine en Astrophysique Rayonne à l’Assemblée Générale de l’Union Astronomique Internationale :

Un Partenariat Universitaire et International Couronné de Succès

Mohammed Drihem

Tout récemment ; le Maroc aux travaux de l’Assemblée Générale de l’Union Astronomique Internationale (IAU-GA2024) qui s’est tenue à Cape Town en Afrique du Sud du 6 au 15 août 2024 dernier.

Cette participation marocaine s’est illustré par un record de 24 participants, dont 15 présents sur place et 30 communications scientifiques, le Maroc a joué un rôle de premier plan en étant tout d’abord représenté dans le comité d’organisation mais aussi en tant que leader de plusieurs événements scientifiques qui se sont déroulés lors de cette assemblée.

Selon Benkhaldoun Zouhair parlant au nom des participants à la 32ème assemblée générale de l’IAU, les représentants du Maroc ont été: organisateur principal du symposium: “Planetary Science and Exoplanets in the Era of James Webb Space Telescope” IAUS393. De plus, des chercheurs marocains ont co-présidé deux Focus Meetings, FM1 (Focus Meeting 1: (“Harnessing ground-based optical telescopes: an opportunity for emerging astronomy in Africa” ) et FM10 (Focus Meeting 10: (“Teaching capacity of remote observing facilities for the Universities and High Schools”), et ont contribué activement aux travaux de plusieurs divisions, notamment les divisions F (Planetary Systems and Astrobiology) et division C (Education, Outreach and Heritage), ainsi qu’au Centre IAU CPS: Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference). Ils ont également été impliqués dans les groupes de travail: « Women in Astronomy » (Femmes en Astronomie) et « Young Astronomers » (Jeunes Astronomes), ainsi que dans diverses activités de sensibilisation du public (Outreach). Enfin, le Maroc a franchi une étape importante en passant du statut d’Observateur à celui de Membre à part entière (Catégorie I) au sein de l’IAU.

D’après Benkhaldoun Zouhair ; les participants marocains proviennent des universités Cadi Ayyad (19), Al Akhawayn (1), Soltane My Slimane (2), l’université Mohamed 6 Polytechnique (1) et de l’Institut d’Astrophysique Spatiale en France(1).

A rappeler à cette occasion que le Maroc à organisé avec un grand succès la conférence annuel de l’African Astronomiocal Society (AfAS) à Marrakech en Avril 2024 et que l’Université Cadi Ayyad s’apprête à organiser également un événement majeur et pour la première fois en Afrique, la 5ème édition de la conférence internationale sur le thème de la physique stellaire : «RR Lyrae et Cepheid 2024” et ce du 23 au 30 novembre 2024 Prochain.

Cette rencontre scientifique précise Benkhaldoun Zouhair sera organisée à Marrakech et accueillera le prix Nobel 2011 Adam RIESS qui donnera une conférence à propos des données du télescope James Webb (JWST).

Après avoir remercié tous les collaborateurs marocains et internationaux qui œuvrent avec passion dans le domaine de l’astronomie et particulierement : La présidence de l’Université Cadi Ayyad ainsi qu’à ses divers services administratifs, et à ceux de la Faculté des Sciences Semlalia et de la faculté des sciences (FSSM) et Techniques de Marrakech (FSTG), qui accompagnent et soutiennent cette merveilleuse aventure ;

Benkhaldoun Zouhair a souligné que cet événement historique, la première Assemblée Générale de l’IAU organisée sur le sol africain, a également marqué une étape inédite en adoptant un format en libre accès où ; les contributions scientifiques ont été accessibles gratuitement à un public mondial, offrant ainsi une opportunité unique aux passionnés de science, aux familles, et à la communauté internationale.

A noter enfin que l’Assemblée générale de l’IAU a été structurée autour de trois aspects fondamentaux dont l’Accessibilité avec, en plus du libre accès, un format hybride qui a permis une participation inclusive, offrant aux scientifiques et étudiants ne pouvant se déplacer la possibilité de s’engager pleinement dans les avancées de la recherche astronomique et un environnement favorable aux familles a également été créé pour les délégués présents sur place. En matière d’Impact ; cet événement a visé à renforcer l’impact scientifique et à créer des collaborations durables grâce à de nouvelles initiatives de réseautage et sur le plan sociétal, il a mis en lumière les entreprises locales et les artistes, enrichissant ainsi la communauté et permettant aux délégués de découvrir la culture africaine. Les participants ont également contribué aux efforts d’éducation STEM à travers diverses initiatives de sensibilisation. Et enfin, la Durabilité environnementale puisque l’Assemblée a été marquée par un engagement fort à réduire son empreinte écologique, notamment en diminuant le gaspillage alimentaire et en engageant des discussions sur la construction de sociétés résilientes face au climat.