Le Royaume du Maroc participe à la Conférence de l’Offshore Northern Seas 2024 organisée à Stavanger en Norvège

Par Mohammed Drihem

Le Royaume du Maroc représenté par Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable du Maroc, a pris part à la Conférence de l’Offshore Northern Seas 2024 – ONS 2024 – organisée durant la période du 26 au 29 août 2024 à Stavanger, en Norvège.

Organisée en célébration de son 50ème anniversaire en tant que plateforme de débat autour des enjeux critiques du secteur énergétique, cette édition 2024 de l’ONS, a été inaugurée par son altesse le Prince Héritier du Norvège Haakon et a réuni plus de 60.000 participants venus des quatre coins du Globe et a connu une participation particulièrement remarquée du Maroc.

Selon un communiqué du Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable ; Mme Leîla Benali a mis en exergue ; Lors d’un panel avec M. Jonas Gahr Støre, Premier Ministre Norvégien traitant de la thématique « Vers un avenir plus durable et résilient » ; les avancées significatives réalisées dans le secteur des énergies propres au Maroc ainsi que dans les domaines de l’électrification et du développement durable (Electrification rurale au Maroc : 99,8%), tout en rappelant la forte expérience du Maroc en matière des énergies renouvelables et son positionnement stratégique en tant que seul pays africain interconnecté avec l’Europe et l’Atlantique.

La Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable a rappelé également ; l’Initiative de Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste pour l’Atlantique, visant à assoir des synergies entre le Royaume et ses partenaires en tant que hub reliant « le dernier réservoir des capacités productives inutilisées » (l’Afrique) au reste du monde.

Selon la même source ; Leila Benali a également participé à une table ronde autour des « dépendances dans les chaînes d’approvisionnement des technologies propres », et y a souligné l’importance du recyclage des minéraux essentiels pour assurer leur durabilité à long terme tout en plaidant en faveur de l’innovation, de la certification et des incitations pour relever les défis liés à ces ressources essentielles.

A souligner qu’en marge de la Conférence, Leila Benali a tenu plusieurs réunions bilatérales, dont une réunion de travail avec Le ministre norvégien de l’Énergie Terje Aasland, pendant laquelle les deux ministres ont discuté des domaines d’intérêt commun dans le secteur de l’énergie, notamment les solutions de marché et le développement de l’énergie offshore tout en soulignant communément l’importance de la coopération pour renforcer les capacités dans le secteur énergétique.

D’autre part, une réunion bilatérale avec le Ministre Norvégien du Climat et de l’Environnement Andreas Bjelland Eriksen, en présence des deux ambassadeurs respectivement du Royaume du Maroc et du Royaume du Norvège Nabila FREIDJI et Sjur Larsen, pendant laquelle, il a été souligné les progrès réalisés par le Maroc pour favoriser l’investissement en matière d’environnement et du climat ⁠ainsi que les modalités de renforcement de la coopération entre les deux pays, ⁠notamment à travers le développement de projets conjoints, y compris dans l’économie circulaire, pour concrétiser le MoU signé à la COP28 sur l’article 6 de l’accord de Paris et l’accompagnement des projets de la coupe du monde 2030.

Aussi précise-t-on, à l’occasion des travaux de la conférence, la Ministre Leila Benali a échangé autour des opportunités d’investissement au Maroc avec de hauts responsables du secteur privé norvégien opérant dans le secteur de l’énergie et des mines.