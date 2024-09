Sous le Thème :

« Valoriser la race ovine de Timhadit face aux défis de la rareté de l’eau dans la région ».

La ville de Timhadit organise

La 7ème édition du Festival

« Valorisation de la race ovine Timhadit »

Par Mohammed Drihem

En partenariat avec le Conseil régional d’Ifrane et la collectivité locale de Timhadit, l’Association Ait Mhamed pour le développement et la solidarité de Timhadit organise la 7ème édition du Moussem de la valorisation de la Race ovine de Timhadit sous le thème « Valorisation du mouton de race Timhadit face aux défis de la rareté de l’eau dans la région » et ce, les 06, 07 et 08 septembre 2024 dans la commune de Timhadit.

Le programme de cette session comprend plusieurs activités culturelles, sportives, économiques et des soirées artistiques, telles que l’organisation d’un concours de sélection des meilleures têtes ovines sous la supervision de l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins, l’organisation d’une exposition des produits du terroir provincial au profit des coopératives locales tout au long des jours du festival, et un séminaire scientifique sur la valorisation du mouton de race Timhadit face aux défis de la rareté de l’eau dans la région, avec la participation de la Direction provinciale de l’Agriculture, la Chambre Agricole de Fès-Meknès, le Parc National d’Ifrane et l’association LEVING PLANET MOROCCO. Le festival comprendra également un carnaval avec la participation des troupes d’Ahidous et de fanfares, une exposition de têtes de moutons primées et de produits du terroir, un concours de pêche sportive au lac Aguelmame N’tifounassin sous la supervision de l’Association Imi N’khnig pour la pêche sportive et la préservation de l’environnement, Une compétition de tir au Plateaux sous la supervision de l’Association des chasseurs de Timhadit et de l’Association Agbalou N’Arabi de Timhadit et sous la supervision technique de l’Association des chasseurs de Dayat Aoua avec l’organisation d’une compétition locale le samedi et d’une compétition régionale le dimanche en plus de l’organisation du concours officiel annuel de pétanque sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Pétanque et de la Ligue de la Région Fès Meknès et l’organisation du Club de Pétanque de l’Atlas de Timhadit.

Dans la même ambiance festive, les visiteurs de la ville de Timahdite et les amoureux de l’art d’ahidouss du Moyen Atlas seront au rendez-vous avec trois soirées artistiques, animées respectivement par les troupes de ahidouss Ait mhamed Timahdite, Ahidouss Ajidaden Ben Smim, Ahidouss Eraou Adhdan Guigou, l’artiste Said Maghdiche, Ahidouss Ait Arafa Timahditet, Ahidouss Azougarne Ait Hamza, Ahidouss Izem N’fas, l’artiste Najim Abdallah, Ahidouss Tit Zell, Ahidouss Itjien Ifrane, Ahidouss Agbalou Dayat Aoua et l’artiste Yamna El Amraoui.