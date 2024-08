GESTION DE LA RARETE DE L’EAU ET PRESERVATION DES FORETS D’IFRANE AU CENTRE D’UNE CONFERENCE SCIENTIFIQUE A IFRANE

Mohammed Drihem

Dans le cadre des activités programmées pour la 6ème édition du Festival International d’Ifrane organisé par l’association Forum d’Ifrane pour le Développement et la Culture (AFICED) et ses partenaires institutionnels et privés d 20 au 24 Aout 2024 courant, la Salle des conférences d’Ifrane a accueilli samedi 24 Aout une conférences scientifique consacrée à la problématique de l’eau d’actualité de nos jours et au secteur forestier dans la Province d’Ifrane.

Apres l’allocution d’ouverture et de bienvenue des organisateurs au sein d’AFICED et le mot d’orientation prononcé par Le Gouverneur de la Province Abdelhamid El Mazid ; l’assistance a suivie et discuté par la suite trois exposés présentés respectivement par M. Kamal Achahbar, Cadre de la Direction Régionale de Agence nationale des Eaux et Forêts sr la « Stratégie de la Direction Régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts pour la gestion des ressources hydriques et forestières » suivie par la présentation par M. Hassan Achiban, cadre du Parc National d’Ifrane sur « les systèmes hydriques dans le Parc National d’Ifrane entre la pression de la consommation et l’impact du changement climatique et les solutions éventuelles pour leur durabilité » et de celle de MR Bahja Abdellatif, Cadre de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sibou à Fès consacrée la « La gestion des ressources en eau et le changement climatique »

Abordé a cette occasion pour savoir un peu plus sur les principaux axes traités lors de son intervention consacrée aux «systèmes hydriques dans le Parc National d’Ifrane entre la pression de la consommation et l’impact du changement climatique et les solutions éventuelles pour leur durabilité » lors de cette conférence scientifique ; Mr Hassan Achibane nous a déclaré que cette conférence vient dans un contexte global de changement climatique qui menace la terre et en particulier la zone méditerranéenne. Et comme on le sait a-t-il ajouté ; le Maroc n’est pas à l’abri de cette menace liée au changement climatique.

Quand on parle de changement climatique, selon Achibane, on parle surtout pour nous, de cette régression des ressources en eau, des précipitations, des pluies, des précipitations neigeuses aussi, et de cette tendance vers l’augmentation des températures. Donc avait-il précisé ; ce changement impacte négativement les ressources naturelles d’une manière générale, la faune, la flore et tout, mais en particulier les ressources en eau. Et comme vous le savez, le parc national d’Ifrane dispose d’une richesse extraordinaire en termes de biodiversité.

Selon Achibane Hassan ; le Parc National d’Ifrane dispose de presque 22% de la flore recensée sur le territoire national, 33% du mammifère, 75% des papillons, le un quart des reptiles et presque 50% des oiseaux recensés à l’échelle nationale. Pour lui ; ces ressources naturelles, faune et flore, dépendent de la disponibilité des ressources en eau, d’où la nécessité de trouver des solutions d’adaptation pour poursuivre le changement et d’essayer de réduire la pression sur les ressources en eau afin de garantir la durabilité de ces services écosystémiques fournis par nos beaux écosystèmes.

Voilà donc avait-il conclue, notre intervention était dans ce cadre pour expliquer l’importance de nos ressources naturelles à l’échelle de la province d’Ifrane, bien sûr en comparaison avec les autres zones du Maroc, et expliquer cette menace liée au changement climatique et la situation actuelle des ressources en eau au niveau de nos hydrosystèmes et avec la proposition de solutions durables et la nécessité de mettre en place une stratégie d’adaptation sur le long terme afin d’éviter la chute de la biodiversité et garantir, comme j’ai dit tout à l’heure, la durabilité des services écosystémiques.

Pour sa part ; Mr Bahja Abdellatif, chef de division à l’agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS) nous a déclaré que dans le cadre du festival international de la ville d’Ifrane, il a eu le plaisir de faire une présentation dans le cadre des conférences scientifiques organisées par ce festival.

Mon intervention avait-il précisé ; a porté sur la gestion des ressources en eau et les changements climatiques et dans laquelle j’ai évoqué plusieurs points dont la situation hydrologique et des ressources en eau à l’échelle du bassin Hydraulique de Sebou et à l’échelle de la province d’Ifrane qui se caractérise à l’échelle du bassin par un déficit en précipitation de l’ordre de 30% et un déficit au niveau des apports de 71%, le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau du bassin de Sebou, et les projets structurants liés, en particulier aux barrages programmés et en cours de réalisation. J’ai aussi eu l’occasion de parler du projet de transfert entre bassins. Et finalement, après avoir zoomé sur la province d’Ifrane, j’ai eu l’occasion de parler des mesures et des dispositions prises pour faire face au stress hydrique qui sévit à l’échelle du pays et les mesures prises à l’échelle de l’agence pour faire face à ce stress. Notamment concernant la réalisation des barrages, les mesures liées à l’économie, à la rationalisation des consommations, les mesures liées à la protection du domaine public hydraulique et la préservation des ressources en eau, Particulièrement les eaux souterraines, à l’échelle de la province, qui connaissent une dégradation continue au niveau des nappes phréatiques dans la province.

Les principales recommandations issues de cette conférence scientifique sur l’eau et les forêts organisé dans le cadre du Festival International d’Ifrane sous le titre « Ifrane au cœur de la forêt, protégeons l’eau » on peut citer ; la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des mesures contenues dans la Stratégie Forestière Marocaine 2030/2020 et la Stratégie Nationale de l’Eau 2030/2009, de reconsidérer le modèle agricole adopté depuis l’adoption du Plan Vert, la Gouvernance en matière d’autorisation des puits d’eau et de rationalisation des modes d’exploitation ; l’adoption de la participation aux projets et programmes liés à la valorisation des ressources hydriques et forestières pour les populations locales ; l’Intensification de la sensibilisation et de la conscientisation de tous les acteurs sur l’importance de la conservation des forêts et des eaux ; le Développement de la conscience et de la culture de la valorisation et de la conservation des ressources naturelles, l’Adoption de nouvelles initiatives pour des formes de conservation et de valorisation des ressources disponibles dans une logique de durabilité, le Développement du rôle des médias et de la société civile pour consolider la culture et les formes de valorisation et de conservation des ressources.