IMILCHIL RENOUE AVEC SON MOUSSEM DES FIANÇAILLES ET LE FESTIVAL DES MUSIQUES DES CIMES

Par Mohammed Drihem

Placé cette année Sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI ; le Moussem de Sidi Ahmed Oulmaghni connu et reconnu comme étant le Moussem des Fiançailles d’Imilchil persiste et signe encore une fois en donnant rendez-vous aux Fans de Roméo et Juliette d’Imilchil (Ezli et Tezlite) avec une nouvelle édition du Moussem programmé pour la période du Jeudi 19 au Samedi 21 Septembre 2024 prochain.

Initié par l’association AKHIAM pour le Développement socio-économique et culturel d’Imilchil en étroite collaboration avec les collectivités territoriales respectives de Bouzmou et d’Imilchil et avec le concours des autorités locales ; cette édition 2024 du Moussem des Fiançailles est placée sous le thème de : « Notre Patrimoine immatériel, locomotive du développement Local » et sera organisée en parallèle avec la 17ème édition du Festival de Musique des Cimes d’Imilchil qui est une manifestation interculturelle citoyenne qui vise à mettre en exergue le patrimoine musical national et permet au public d’apprécier l’art populaire du Haut Atlas.

Une occasion unique pour célébrer la musique des cimes sous toutes ses formes et de créer des souvenirs inoubliables avec au programme : Des spectacles de Tbourida, une course sur route d’IMILCHIL à pied et en allure libre sur une distance de 15 Km qui est ; au-delà de la compétition ; sera une aventure spirituelle, autour des deux lacs EZLI et TESLIT pour réécrire la légende de Roméo et Juliette des cimes du haut atlas oriental à IMILCHIL.

Les touristes et visiteurs seront invité aussi à plonger dans l’univers fascinant du patrimoine Amazighs en célébrant un évènement enraciné dans ses coutumes et traditions. et à se fondre dans le patrimoine immatériel de la région à travers un musée de photos et de livres d’archive en hommage à la mémoire collective riche et diverse des tribus des Ait Hdidou.

A rappeler que le Moussem des fiançailles (Agdud N’Sidi Ahmed Oulmerhenni) se tient chaque année, à Ait-Amer, à 25 km au sud d’Imilchil, dans la province de Midelt. Il s’agit de l’un des plus anciens et importants Moussem du Haut Atlas jalousement préservé comme tradition des tribus d’Ait-Haddidou pour organiser annuellement une fête de mariage collectif à la fin de chaque saison estivale justement après les récoltes et avant la saison des mariages au mois d’Octobre.

C’est un événement mythique, autour de la légende d’un amour interdit entre les jeunes amoureux relevant de deux tribus différentes et voisines qui leur refusaient l’union par le mariage. Chassé et interdit de cette Union, le Couple baigna dans les larmes chacun de son côté jusqu’au formation des deux lacs. Le grand lac EZli du côté de jeune Homme et le petit lac Tezlite du côté de la jeune amoureuse. Cette

A noter que cette légende constitue la matrice culturelle de cet événement qui rend hommage chaque année à cet esprit collectif d’un amour interdit, vénérer et immortaliser cette histoire sincère, profonde et noble autour de l’amour qui ne soucie pas d’aucune limite (géographique, ethnique, raciale, politique, culturelle…).

L’évènement, s’étend donc sur trois jours et comprend la cérémonie de mariage collectif dans une ambiance remplie de chants et musique vibrante, de danses folkloriques et de tenues traditionnelles colorées des Ait Hdiddou. Tandis que la place du Moussem permettra aux visiteurs d’explorer les espaces dédiés aux vendeurs qui affluent de tout le Maroc, ainsi qu’une foire de produits de terroir exposés par 120 coopératives de la région, ce qui génère une activité commerciale considérable.

Les petits festivaliers seront aussi à l’honneur et seront au rendez-vous avec des galeries et ateliers permettant aux enfants de vivre des moments de découverte et de partage dans la tente principale du Moussem.