La 6ème édition du Festival International d’Ifrane

La foret patrimoine national

20 au 24 Aout 2024

Mohammed Drihem

Le Festival International d’Ifrane-Chants des cèdres- est de retour dans 6ème édition et mettra à l’honneur en ouverture, l’art local Ahidous ce patrimoine immatériel qui est un art d’expression musical sous forme d’une danse traditionnelle et de chants de poèmes rythmés au tambourin, connu pour être le divertissement préféré des Imazighenes du Maroc Central et du Moyen Atlas où il représente leur moyen d’expression le plus complet et le plus vivant.

Prévue du 20 au 24 Aout 2024 en cours, cette 6ème édition du Festival International d’Ifrane est organisée par l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement en partenariat avec la Province d’Ifrane, le conseil Provincial d’Ifrane et le Conseil de la Collectivité Territoriale d’Ifrane et parrainé par les sociétés citoyennes Maroc Telecom, Bank Africa et Ain Ifrane.

Selon les organisateurs de cette édition, la soirée d’ouverture du Festival sera animée par une symphonie d’Ahidous créée en 2017 par l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED). C’est une symphonie interprétée par 260 artistes de 22 différentes troupes d’Ahidous, est considérée comme une première du genre qui se veut être : Le symbole du respect de la diversité culturelle dans nos sociétés, pour assurer une interaction harmonieuse et un vouloir-vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques.

Cette 6ème édition précise-t-on, connaitra la participation de grands noms de la musique marocaine et internationale avec un programme aussi riche que varié concocté par les organisateurs pour satisfaire les attentes du public de différents âges et goûts.

Dans ce cadre festif ; la scène de la Place de la Couronne au centre-ville d’Ifrane vibrera aux sons des soirées musicales animées par les différents artistes avec notamment des spectacles qui débuteront par des troupes Folkloriques mettant en avant le patrimoine artistique local suivi par les concerts de Hatim Amor, Najat Atabou, Zakaria Ghafouli, Gims, Lhor, Ahouzar et plein d’autre artistes.

Comme chaque année outre le programme musical, cette nouvelle édition du Festival International d’Ifrane connaitra l’organisation de bien d’autres activités en accès libre notamment en cross-country, mini foot, volley Ball et tir aux plateaux, Badminton et peche entre autres activités qui sont prévues avec notamment l’organisation du carnaval de l’environnement avec fanfare, d’une campagne de nettoyage et de sensibilisation en forêt, des ateliers de dessins et une plantation d’arbre symbolique.

Créé en 2016, Cette manifestation culturelle tend à promouvoir et valoriser le potentiel économique, naturel et touristique de la province d’Ifrane et à mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du Monde. Ainsi le Festival devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable, draine chaque année des milliers de touristes nationaux et étrangers attirés par la cité des cèdres et sa région.

A propos de l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED)

Créée lors d’une assemblée générale tenue à Ifrane le 17/03/2016 conformément aux dispositions du Dahir du 15 novembre 1958, l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) est une association à but non lucratif qui s’est fixé pour mission principale de garantir aux publics de la région une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de celle-ci. En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) concrétise cette noble mission via le Festival International d’Ifrane Chants des Cèdres ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’art plastique et concerts.