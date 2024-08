La Faculté des sciences et de technologie de Beni Mellal Accueille le 4ème congrès international sur le thème « Patrimoine, culture et espace »

Par : Mohammed Drihem

Le Laboratoire des formes narratives et culturelles : Littérature, langue et société, affilié à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, abritera les 25 et 25 juillet 2024 à la Faculté des sciences et de technologie de Beni Mellal, la quatrième conférence internationale sur le thème « Patrimoine, Culture et espace ».

Selon ses organisateurs, ce colloque international s’inscrit dans les préoccupations et les programmes du laboratoire depuis sa création, il y a plus de dix ans, conformément à sa vision scientifique et à l’importance du patrimoine et de la culture par rapport à l’espace et aux autres données économiques, sociales et politiques, soulignant que l’objectif de ce mérite scientifique n’est pas de rester sur la sémantique des concepts, des questions et des enjeux, ni de parler de cette importance qui relève de l’acquis.

D’autre part, les organisateurs de cette conférence soulignent qu’il existe des liens étroits entre la culture et l’espace, de même que le patrimoine n’est pas séparé de la culture, que tout est égal et qu’il faut en même temps rechercher les différences, les relations et les manifestations privées et publiques, ce qui renvoie certainement, dans son ensemble, au présent et au passé antérieur, à ce que ce processus peut impliquer à l’avenir et à l’identité commune multiple.

A cet égard, selon la même source, il est possible de rechercher le l’espace et d’approfondir la culture, ses symboles, ses références et ses connotations, ses textes, son patrimoine et ses croyances avec leurs valeurs et leurs dimensions, et sous différents angles. Ce qui est certain, c’est qu’aborder ces questions et ces enjeux, c’est plonger dans le bien commun et collectif, et que d’autres ne sont pas permis ou acceptables, d’autant plus qu’il existe de nombreux héritiers ayant des droits légaux qui la pratiquent et la conservent, et que ce que nous pouvons, c’est d’en faire un matériau d’étude et de manipulation, ainsi que de la collecter, de la documenter, de la classer et de l’interpréter.

En tout état de cause, la culture n’est pas une marchandise, le patrimoine n’est pas un simple matériau de consommation et l’espace, dans son acception culturelle et patrimoniale, n’est pas une destination touristique égarée, perdue et recherchée. Il s’agit ici de formuler les questions essentielles et renouvelées de la culture marocaine et de ses liens avec le patrimoine, l’identité, la civilisation, la sphère marocaine et d’autres sphères parallèles africaines, arabes, méditerranéennes et occidentales, par exemple : « Qu’est-ce que la culture ? Qu’est-ce que le patrimoine ? Qu’est-ce que l’espace ? Peut-on penser ces questions indépendamment des liens communs qui les unissent ?

Selon la même source, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a été créée en 1946, et il est apparu qu’il était difficile de travailler autour d’une philosophie commune. Cependant, la plupart des pays ont semblé s’accorder sur la dimension universelle du concept de culture, mais cela n’élimine pas les locales, les points communs et la recherche des différences et des spécificités culturelles et patrimoniales et ce qui semble être un caractère local, régional, national ou même continental ou international étroit, comme tout ce qui a trait à la recherche sur la culture et le patrimoine. Il s’agit d’une question de civilisation, d’histoire, de culture et d’identité, et nous ne sommes pas confrontés aux désirs et aux caprices des individus à la lumière des tendances idéologiques pessimistes, ou des tendances ethniques et culturelles qui se battent pour des identités, des idées et des nationalités imaginaires qui confondent le patrimoine, les types et les formes ainsi que la culture et l’espace, et c’est ce que les organisateurs de la conférence espèrent dessiner et caresser dans cette rencontre scientifique avec une vision académique et différente.

Les organisateurs de cette quatrième édition de la conférence internationale sur le thème « Patrimoine, culture et espace » ont prévu un programme scientifique très intensif qui comprend sept sessions scientifiques en plus de la session d’ouverture, qui sera marquée par l’intervention de l’invité d’honneur de cette session, le Dr Abdelaziz Abderrahman Al Mouslim, président de l’Institut du patrimoine de Sharjah à Sharjah, aux Émirats arabes unis, et une pause avec Zajal marocain avec le Zajal Driss Belattar.

Après la séance d’ouverture de la conférence, la première journée verra l’organisation de deux sessions scientifiques avec la participation d’experts et d’enseignants chercheurs marocains et étrangers, la première sur le thème « Patrimoine culturel et identité commune » et la seconde sur le thème « Patrimoine et espace : De la perception cognitive à l’impact culturel »

La deuxième journée quant à elle ; verra l’organisation de cinq autres sessions scientifiques consacrées aux thèmes suivants : « L’efficacité du patrimoine et de l’espace dans les transformations culturelles », « Le capital culturel : Questions de spécificité et d’ouverture », « Les signes dans le patrimoine culturel : Symbole et signification », « Signes dans le patrimoine culturel : Identité et différence » et « Patrimoine culturel : Représentations épistémologiques ».

Le comité d’organisation de cette quatrième édition de la conférence internationale sur le thème « Patrimoine, Culture et Espace » honorera par la même occasion Dr. Abdelaziz Abderrahman Al-Mouslim, Président de l’Institut du Patrimoine de Sharjah, Emirat de Sharjah, invité d’honneur, Dr. Mohamed Barhoumi, Faculté des Arts et des Humanités, Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, et enfin Dr. Abdelaziz Fares, Faculté des Arts et des Humanités, Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal.