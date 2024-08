Ziach Abdelmajid

Fabien Roussel ,agit par méconnaissance du dossier du Sahara ,dans tous ses volets historiques, géographiques, culturels religieux et d’allégations des tribues sahraouies depuis leurs ancêtres à la monarchie alaouite.

Il traîne la vision stérile plaçant le régime Algerien , comme un défenseur des droits des peuples, alors qu’il n’en rien ,comme l’atteste le peuple de la kabylie.

Le polisario , n’est qu ‘une fraction de l’armée algérienne ,qui encadre militairement des subsahariens issus d’autres pays , pour mener une guerre de déstabilisation dans la région ,au nom du peuple sahraoui chassé de son territoire pour une autodetermination, qui ne verra jamais le jour , dépasseé et classée comme proposition de résolution ,compte tenu de l’évolution du dossier, les prises de position d’un certain nombre de pays , L’Espagne, les USA, les pays du golfe,…..et vu également le niveau de croissance et de développement atteint par les autorités marocaines dans les provinces sahariennes.

Fabien ,le SG du PCF, continue à croire qu’il s’agit d’une question de décolonisation et le polisario est un mouvement de libération ,en fermant les yeux sur sa gestation à Tindouf ,le soutien que lui apporte le régime dictatorial algérien pour faire oublier au peuple algérien, ses souffrances internes et la crise économique et sociale que traverse le pays , et en plaçant le Maroc Comme ennemi hautement dangereux ,surtout après la reprise des relations diplomatiques d’un certains nombre de pays avec Israël notamment le Maroc .

Il faut rappeler à Mr.Fabien,qu ‘au Maroc ,existe un parti communiste ,par son histoire et son militantisme progressiste et son sincère nationalisme, dès ses 1ères heures de naissance en 1943 , n’a cessé de poursuivre le combat pour libérer tous les territoires occupés par les puissances coloniales ,jadis, l’Espagnole et la France, le PPS ,qui s’inspire dans ses analyses et ses concepts du socialisme scientifique,a toujours condamné l’atteinte à l’intégrité territoriale du pays , et considère que la solution du conflit au Sahara, monté en toutes pièces par L’Algérie de Boukharrouba et le défunt Kaddafi,réside dans la proposition du Maroc ,l’autonomie des provinces sahariennes sous la souveraineté marocaine.

Un choix de position de Fabien ,qui ne sème que l’empoisonnement des relations au dépend des relations constructives entre nos deux pays ,le Maroc et la France, sur la règle gagnant -gagnant, face aux défis régionaux et les projets auxquels peuvent adhérer d’autres pays africains.