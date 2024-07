Fête du Trône : Levée du Pavillon bleu à Aguelmam Azegza à l’occasion du 25ème anniversaire de la fête du Trône

Mohammed Drihem

En commémoration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté Mohammed VI au Trône de ses Glorieux ancêtres, la Province de Khénifra a connu, vendredi 26 juillet 2024, le lancement de plusieurs projets de développement socioéconomiques et environnementales , Sous la présidence de Mohamed Fattah, gouverneur de la Province, qui était accompagné de Abderrahim Houmy, directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts, des représentants de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, des élus, des chefs de services militaires et sécuritaires et de plusieurs chefs de services extérieurs.

A cette occasion, le gouverneur de la Province et le DG de l’ANEF ont coprésidé la cérémonie de levée du Pavillon Bleue au lac « Aguelmam Azegza » dans le cadre d’une initiative inédite en tant qu’expérience nationale pour les lacs de Montagne. Ce lac, situé dans le parc national de Khénifra, possède des qualités naturelles exceptionnelles et la diversité de ses écosystèmes, sa situation au cœur du Moyen Atlas couvert de cèdres, ainsi que le fait que le site a bénéficié d’une série de projets réalisés dans le cadre de sa réhabilitation, valorisation et préservation. Ce site touristique a été réhabilité et a amélioré son attractivité, par la création des parkings, des équipements sanitaires, des espaces verts, des sentiers et des travaux d’éclairage public. La phase initiale du projet a été supervisée par l’Agence Régionale de Réalisation des Projets de Beni Mellal Khénifra, avec un financement de 20 millions de dirhams du Conseil Régional.

Dans le cadre de l’encouragement des activités de solidarité et d’économie sociale, au titre des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, 10 stands et 30 tentes amazighes dédiés à la restauration et à la vente de produits locaux ont été construits et équipés pour un coût de 3,7 millions de dirhams, au profit de 40 femmes et jeunes de la région, améliorant ainsi significativement le revenu individuel de ces bénéficiaires.

Ces projets et initiatives visent à faire de la région de Khénifra en général et du site touristique du lac Aguelmam Azegza en particulier une destination d’éco-tourisme à l’échelle régionale et nationale, en élargissant l’offre touristique par la création d’espaces d’accueil, d’hébergement et de loisirs, tout en accordant une grande importance à l’Activité culturelle au niveau des sites et sentiers touristiques de la région.

Par la même occasion, il a été procédé à la remise de deux voitures électriques à la communauté d’Aguelmam Azegza, acquises dans le cadre du troisième programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain pour un coût total de 0,29 million de dirhams, afin de faciliter l’accès au lac aux visiteurs, notamment les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les enfants.

A l’occasion du couronnement de Aguelmam Azegza par ce distingué pavillon bleu, le Directeur général de l’Agence national des eaux et forêts, M. Abderrahim Houmy, a déclaré à la presse que le couronnement de Aguelmam Azegza par le Pavillon bleu est une première pour les lacs de montagne dans notre pays, ce qui donnera naturellement un nouvel élan au développement de l’écotourisme dans la région. Par ailleurs, a-t-il ajouté, ce fut également l’occasion de voir le programme d’aménagement de l’espace « Arougou », un programme complémentaire qui de donnera un autre nouvel élan au développement de ce site, qui est la porte d’entrée du parc national de Khénifra.

D’autre part, dans le cadre de l’aménagement du parc national de Khénifra, le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts a souligné qu’à cette occasion, plusieurs projets ont été lancés qui concernent notamment les sentiers forestiers sur environ 12 km qui seront réhabilités et joueront un rôle pour désenclaver les populations et protéger les richesses forestières contre les incendies et le vandalisme.

Le programme de la journée a également vu l’inauguration de plusieurs projets de développement dans le cadre de l’aménagement urbain et du renforcement de l’infrastructure routière et touristique.

Dans ce cadre la ville de Khénifra a connu l’inauguration du projet d’aménagement urbain de la cité (Bd de la Marche Verte – Azlo et Bd Lalla Khadija), dont le coût de réalisation s’élève à 19,89 millions de dirhams. Le projet comprend l’élargissement et le renforcement des de la chassée des routes, la construction de parkings et de poteaux d’éclairage public, le revêtement des trottoirs, ainsi que des travaux de débroussaillage et d’aménagement paysager.

Afin de rompre l’isolement des populations rurales, dans la commune de Mouha et Hamou Ziani, des travaux d’aménagement de la route entre Madara Amalou et Tizi Nassal ont été lancés, pour un coût total de 21,48 millions de dirhams, financés par le Conseil régional de Beni Mellal Khénifra et mis en œuvre par l’Agence régionale de réalisation des projets. Dans la même commune, dans le cadre du programme de réduction des disparités locales et sociales dans le monde rural, la construction d’une route non classée entre la route nationale (8) et la route régionale (7306) a été inaugurée avec une enveloppe financière de 5,7 millions de dirhams.

Aussitôt après, le gouverneur de Khénifra et la délégation qui l’accompagne ont lancé le projet d’aménagement de la forêt récréative du site touristique d’Arougou dans la commune d’Aguelmam Azegza, supervisé par l’Agence nationale des eaux et forêts avec un investissement financier de 4,62 millions. Le projet vise à promouvoir le tourisme de montagne dans le parc national de Khénifra en créant des espaces d’éducation à l’environnement, de récréation et de sport.