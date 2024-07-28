مُنتدى “كفاءات تاونات“ يحتفي بمُتفوّقي باكالوريا 2024 في الرّباط

متابعة: إدريس الواغيش

العادة الحسنة وسيلة للتربية على المواطنة، بدأت مع “جمعية تاونات للتضامن والتنمية“، وقد ترأسها الأستاذ إدريس الوالي منذ 2012 ومقرها بالرباط. هذه العادة الحسنة ورثها “منتدى كفاءات إقليم تاونات“في نسخته الثالثة، حيث استقبل أعضاء من المنتدى، في مقدمتهم إدريس الوالي بصفته رئيسا، سعيد الغولي كاتبا عاما والدكتور محمد البكوري أمينا للمال، ومعهم مستشارون بالمكتب التنفيذي: الأستاذ زكرياء الغلماني، الفنانة نجاة الوافي، الدكتورة خديجة حدادي والدكتورة سلوى الكوبيتي العضو في المنتدى.

استقبل المنتدى وفدا تلاميذيا قادما من مختلف دوائر إقليم تاونات، يوم 22 يوليوز الجاري، ويتكوّن من مجموعتين، الأولى وتتشكل من أربع تلميذات من مجموع 11 تلميذة وتلميذ تفوقوا في بكالوريا 2024 بإقليم تاونات، واحتلوا المراتب الأولى في جميع الشعب، يتعلق الأمر بكل من: حفصة مصباح – علوم فيزيائية، خيار فرنسية من جماعة طهر السوق، نسرين الشولي- معلوم فيزيائية من جماعة طهر السوق، سلمى المساري- من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الأخرى من جماعة تاونات، الحمري الزاكي- آداب من جماعة أولاد داود، وتغيّب آخرون لظروف خاصة. أما المجموعة الثانية فقد تكوّنت من فريق مجموعة مدارس عين مديونة بتاونات “AMT CHALLENGERS” ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس- مكناس الذي شرّف المملكة المغربية باحتلاله الرتبة الثالثة في” أفضل مشروع” بالبطولة العربية الرابعة عشرة للرّوبوت التي جرت أطوارها بمدينة الدوحة في قطر، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 6 إلى 9 ماي2023. ويتعلق الأمر بكل من: ملاك ملاح، زكرياء شلوق، عبد الكريم المسعودي، شيماء المصباحي، إيناس الصيد، إسراء الراقي، خديجة علول، أمنية بوعين، صوفيا المحجوبي، أريج الراقي، وكلهم من إعدادية أبو الشتاء الصنهاجي، مصحوبين برئيس جماعة عين مديونة الدكتور نبيل بن تيري وإشراف الأستاذين محمد العمراني وصفاء الخالدي.

أما المفاجئة الكبيرة فقد كانت ضيفة الشرف في هذه الرحلة،ويتعلق الأمر بالتلميذة فاطمة الزهراء شراط، مؤلفة رواية « جرعة أمل »، الروائية الصغيرة لا يتجاوز عمرها 16 سنة، وهي من جماعة بني وليد بضواحي مدينة تاونات.

استقبل المنتدى الوفد التلاميذي في أول محطة له بالرباط، وكانت بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحي الرياض، وبعد كلمة ترحيبية من الرئيس إدريس الوالي برحاب المجلس، حيث هنأ التلميذات والتلاميذ المتفوقات بالنتائج المشرّفة التي حصلوا عليها خلال الموسم الدراسي 2023-2024م، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا التقليد السنوي المتعلق بالاحتفال بالأوائل في استحقاق شهادة الباكالوريا في تاونات بالعاصمة الرباط، تبناه المنتدى ابتداء من سنة 2022م، في حين كان تقليد سنويا بدأ منذ 2012 باسم جمعية التنمية والتضامن الموجود مقرّها في الرباط. وقد أكد الرئيس الوالي في ذات الوقت أن الرحلة تندرج في إطار البرنامج التربوي والثقافي الذي سطره « منتدى كفاءات إقليم تاونات »، خدمة للطفولة وتربيتها على قيم المواطنة، والتشجيع على التفوق المدرسي وتربية النشء على حب الوطن، والعمل على تعريف التلاميذ بالمؤسسات الدستورية والوطنية.

وفي تدخل للأستاذ غفور دهشور الإطار المسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رحب هو الآخر بالحضور باسمه الخاص وكذا باسم رئيسة المجلس الأستاذة أمينة بوعياش، وهنّأ باسم الوفد التلاميذي كل تلاميذ وتلميذات تاونات المتفوقين والمتفوّقات. كما ثمن مبادرة “منتدى كفاءات تاونات“، وأعطى نظرة مستفيضة عن المجلس وأعماله وأهدافه. ثم أخذ الكلمة الكاتب العام للمنتدى لإضافة بعض الشروحات، بعد طرح التلاميذ أسئلتهم الهامة، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي منهم خلال هذا اللقاء. وبعد ذلك قاموا بزيارة معرض للصوّر الخاص بالمجلس، حيث استمع المشاركون لشروحات مفيدة من أستاذة إطار بالمجلس.

وتوجهت القافلة بعد ذلك إلى البرلمان، حيث التقى وفد التلاميذ عددا من النواب البرلمانين، سواء من ممثلي إقليم تاونات، يتعلق الأمر بكل من: بوشتى بوصوف عن دائرة تاونات تيسة، المفضل الطاهري ونورالدين اقشيبل عن نفس الدائرة، عبد اللطيف الفويقر عن دائرة تاونات تيسة، كما التقوا بأعضاء برلمانيين تنحدرأصولهم من الإقليم، مثل النائب البرلماني عن دائرة المحيط بالرباط ورئيس مجلس مقاطعة أكدال- الرياض الأستاذ عبد الاله البوزيدي والنائب عبد اللطيف الزعيم عن دائرة بنكرير، وأخذوا معهم صورا تذكارية. وبعد زيارة أروقة مجلس النواب، تم تنظيم لقاء في إحدى القاعات، أطره الأستاذ محمد الشيبة رئيس مصلحة العلاقات العامة، أعطى من خلاله محاضرة قيّمة حول المؤسسة التشريعية تاريخا وأهدافا وأعمالا ودستورا، تم ذلك بحضور البرلمانيين محمد بوصوف ونور الدين قشيبل، وأطر أخرى بمجلس النواب تنحدر كلها من إقليم تاونات، وعلى رأسها: عبد اللطيف الزاوي رئيس قسم التوثيق والترجمة، وجمال السنوسي محافظ المجلس ورئيس نادي سطاد المغربي، وهو ثاني أقدم نادي رياضي بالمغرب.

بعد ذلك سلمت شهادات تقديرية للمشاركين، وأخدت صور تذكارية تؤرخ لحدث اللقاء. ثم توجه التلاميذ بعد ذلك كي يحضروا جلسة الاسئلة الشفوية، وقد كان لهم لقاء مع محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغادروا مجلس النواب بعد لقائهم مع عضو المنتدى البرلماني عن الرحامنة السيد عبد اللطيف الزعيم. وبعد ذلك، تم التوجّه للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيت تم استقبال هؤلاء التلاميذ المتفوقين من طرف رئيسة الهيئة الدكتورة لطيفة أخرباش بمعيّة المدير العام للهيئة الدكتور بنعيسى عسلون، إضافة إلى أطر الهيئة الذين قدموا مشكورين شروحات مستفيضة عن عمل الهيئة وهيكلتها واهدافها وزيارة رحابها. وبعدها غادر هؤلاء الضيوف النجباء مقر الهيئة في اتجاه ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، وقاموا بجولة في صومعة حسّان والتقطوا صورا تذكارية، حيث التقى بهم عضو المنتدى المستشار البرلماني بمجلس المستشارين الأستاذ خالد السطي. وانتهت رحلة المتفوّقين بعاصمة الأنوار بالعودة، من حيث جاؤوا، إلى إقليم تاونات بعد سماعهم إلى كلمة ختامية من طرف رئيس المنتدى الأستاذ إدريس الوالي حثهم فيها على المثابرة في دراساتهم المستقبلية.