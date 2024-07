Fête du Trône : La Ville de Beni Mellal organise la 3ème édition la 3ème édition de ses journées culturelles, artistiques et sportives

Par Mohammed Drihem

A l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de la fête du Trône, la Ville de Beni Mellal sera au rendez-vous avec la troisième édition des journées culturelles, artistiques et sportives de la ville, organisée par le Conseil régional de Beni Mellal-Khénifra en coordination et partenariat avec le la Willaya de la région, le Conseil Provincial de Beni Mellal, le Conseil de la collectivité territoriale de Beni Mellal et l’Université Sultan Moulay Slimane et ce, du jeudi 25 juillet 2024 au mardi 30 juillet 2024, dans la Ville de Beni Mellal.

Le comité d’organisation de cette troisième édition a élaboré un très riche programme complet d’activités culturelles, scientifiques, artistiques et sportives pour meubler tous les espaces publics et les salles spécialisées afin d’animer la cité tout au long de ces journées. Ainsi ; les habitants de Beni Mellal et les invités de la Ville seront au rendez-vous avec l’organisation de la 4ème conférence internationale sur le patrimoine, la culture et l’espace à la faculté des lettres et des sciences humaines de Beni Mellal et d’un colloque scientifique participatif sur le thème des ressources en eau. Les habitants et les visiteurs de la ville pourront voir aussi des films de cinéma avec la projection de films marocains pendant quatre jours dans l’auditorium de la Maison de la culture et dans l’espace du Ksar de la station estivale d’Ain Asserdoun.

D’autre part, le public Mellali et les hôtes de sa ville seront au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle des journées culturelles, artistiques et sportives de Beni Mellal avec l’organisation d’un carnaval de troupes d’arts populaires qui traversera les principales artères de la ville avant de passer devant la tribune d’honneur de la rue Mohammed V, où le coup d’envoi officiel de ces journées culturelles, artistiques et sportives sera donné par l’exécution de l’hymne national et la mise à l’honneur de quelques personnalités remarquables dans divers domaines avec l’ouverture de l’espace Tbourida (Fantasia) et de l’exposition de l’artisanat traditionnelle et des produits du terroir de la ville.

Le comité a prévu notamment une série d’activités pour les enfants, puisque les enfants de la ville et des visiteurs auront leurs propres ateliers d’animation et de dessin pour les enfants et les jeunes à la fois dans l’espace pour enfants du parc olympique d’or et dans la belle station d’Ain Asserdoun, ainsi qu’un spectacle d’animation pour enfants à l’aire de jeux d’Ain Asserdoun, ainsi qu’un spectacle d’animation pour enfants.

Dans le domaine sportif, la ville de Beni Mellal verra, lors de cette troisième édition de ses journées culturelles, artistiques et sportives, l’organisation de la finale du championnat de football organisé entre les équipes des collectivités territoriales de la Province de Beni Mellal, de la course sur route d’Ain Asserdoun (Circuit Ain Asserdoun) et l’organisation de la coupe de la ligue régionale d’athlétisme de Beni Mellal.

La ville de Beni Mellal verra également l’organisation d’une exposition collective d’art plastique à la galerie du Palais d’Ain Asserdoun, plusieurs soirées artistiques à la grande scène de la Place de la Marche Verte animées par des artistes locaux et nationaux, le lancement de l’activité « Taronia » à Ain Tamkanont, et la présentation d’une fresque murale sur le thème de l’eau au cours de ces journées festives estivales.