Stress hydrique dans la région de Beni Mellal Khénifra

Sujet d’un symposium scientifique

Organisé dans le cadre des

Journées culturelles, artistiques et sportives de Beni Mellal

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre des festivités commémorant le 25ème anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, et dans le cadre de la troisième édition des journées culturelles, artistiques et sportives organisées par le Conseil de la collectivité territoriale de Beni Mellal ; le Conseil régional de Beni Mellal-Khénifra, en coordination et collaboration avec la Wilaya de la Région Beni Mellal Khénifra, le Conseil Provincial de Beni Mellal, le Conseil de la Commune urbaine de Beni Mellal et l’Université Sultan Moulay Slimane, organise les 26 et 27 juillet 2024 un colloque scientifique participatif sur la rareté des ressources en eau dans la région Beni Mellal Khénifra sous le thème : « La Conservation et valorisation des ressources en eau : Levier du développement durable de la Région».

Sur ce colloque scientifique et l’importance de son organisation en cette période particulière, ainsi que sur le choix du thème exact de l’eau, M. Idriss Achbal, Directeur Général des Services au Conseil régional de Beni Mellal Khénifra et coordinateur du comité d’organisation de ce colloque, a déclaré au journal que l’organisation de conférences sur le thème de l’eau est en fait basée sur la rareté des ressources en eau dans la région de Beni Mellal Khénifra, où, comme vous le savez; Il y a dix ans, le Haut Atlas Central avec le Moyen Atlas et la région de Beni Mellal Khénifra, de par sa situation géographique, étaient encore considérés comme le château d’eau du Maroc, puisque le plus grand fleuve, l’Oum el-Rabia, coule le long de toute la région de Beni Mellal qu’il traverse et prend sources dans la Province de Khénifra, tout comme la neige qui tombe sur le mont M’Goun, sur le Haut Atlas central et sur les sommets du Moyen Atlas, ainsi que les grands barrages d’Ahmed el-Hansali, de Bin El Widan et de Moulay el-Hassan qu’ils abritent.

Aujourd’hui, comme l’a précisé Driss Achbal au journal, la région souffre d’un stress hydrique dû à une sécheresse qui se transforme en sécheresse structurelle, et le taux de remplissage actuel des barrages ne dépasse pas les 5%, des alertes soulevées par le diagnostic participatif relatif au programme de développement régional de Beni Mellal Khénifra, raison pour laquelle, a ajouté le directeur général des services de la région et coordinateur du comité d’organisation du colloque, l’eau, l’environnement et le développement durable se sont imposés comme principal axe stratégique dans le programme de développement régional de Beni Mellal-Khénifra pour la période 2020-2027. Et d’ajouter : La célébration du 25ème anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le protège est une occasion pour sensibiliser les sportifs, la diaspora et les intellectuels de la région, ainsi que le grand public qui participera aux manifestations artistiques et culturelles, à prendre en ligne de compte ces alertes sur la raréfaction des ressources en eau.

Selon une note de présentation préparé à cet effet, l’objectif de ce séminaire scientifique participatif est de sensibiliser à l’importance de l’eau, à la problématique de la rareté et de la gestion rationnelle, et d’identifier un ensemble de mesures pratiques prises dans le cadre des politiques volontaristes mises en œuvre dans la région de Beni Mellal-Khénifra visant à préserver les ressources en eau et à gérer leur rareté, ainsi que des opérations urgentes visant à développer l’approvisionnement en eau dans la région.

Selon le comité d’organisation, ce symposium scientifique est un espace scientifique pour débattre de la rareté des ressources en eau et discuter des stratégies pour améliorer leur gestion et rationaliser leur utilisation. C’est aussi l’occasion pour les acteurs locaux des institutions publiques, de la société civile et des organisations concernées par les questions de l’eau et de l’environnement, de présenter et de discuter des différentes visions sur cette question et de développer des solutions durables appropriées.

Au cours de cette rencontre distinguée, qui se voulait un espace scientifique pour aborder la question de la rareté des ressources en eau et discuter des stratégies pour améliorer leur gestion et rationaliser leur utilisation, les acteurs locaux auront l’occasion de présenter et de débattre de différentes visions sur cette question et d’élaborer des solutions durables appropriées. Les participants à ce colloque scientifique examineront et débattront notamment de plusieurs thèmes liés à la problématique de l’eau dans la région et à la nécessité d’une gestion optimale de sa rareté à la lumière d’une série d’exposés scientifiques prévus qui seront présentés par un certain nombre d’experts en la matière et une pléiade d’enseignants-chercheurs.

Saisissant cette occasion, M. Driss Achbal, directeur général de la région de Beni Mellal Khénifra, a déclaré au journal que dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône , la région de Beni Mellal Khénifra, en partenariat et en coopération avec la Wilaya de la région, le Conseil Provincial de Beni Mellal et le Conseil communal de Beni Mellal, organise du 25 au 30 juillet 2024 la troisième édition des Journées culturelles, artistiques et sportives de Beni Mellal sous le thème « Conservation et valorisation des ressources hydriques en tant que levier pour le développement durable de la région ».

Un riche programme organisé en coopération et en partenariat avec différents partenaires, a indiqué Driss Achbal, et comprend l’organisation de séminaires culturels et scientifiques, ainsi qu’un volet artistique avec une particularité qui comprend des paragraphes artistiques, des soirées, un carnaval artistique, des spectacles cinématographiques à l’auditorium du Ksar d’Ain Asserdoun pour des spectacles cinématographiques et en plein air, et l’organisation du Semi-Marathon de Beni Mellal le 28 juillet 2024, Outre la présentation de spectacles équestres traditionnels (Fantasia) et une exposition collective d’art plastique, de mode et produits de l’Artisanat locale, en plus d’autres paragraphes qui permettront aux visiteurs et aux adeptes de découvrir l’importance du patrimoine culturel et artistique au niveau de la région et pour les touristes et les visiteurs de cette ville, en particulier en cette période qui coïncide avec l’entrée de la diaspora marocaine à l’étranger et la reprise de la ville touristique après la liaison aérienne à l’aéroport de Beni Mellal de découvrir les atouts touristiques et culturels matériels et immatériels de cette région.