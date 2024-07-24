تخليدا للذكرى 25 لعيد العرش المجيد تحتضن مدينة بني ملال الدورة الثالثة لأيامها الثقافية والفنية والرياضية من 25 الى 30 يوليوز 2024,

بقلم محمد الدريهم

تخليدا للذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تحتضن مدينة بني ملال الدورة الثالثة للأيام الثقافية والفنية والرياضية للمدينة المنظمة من طرف المجلس الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة بتنسيق وتعاون مع ولاية الجهة والمجلس الإقليمي لبني ملال ومجلس الجماعة الترابية لمدينة بني ملال وجامعة السلطان مولاي سليمان وذلك ما بين الخميس 25 يوليوز 2024 ويوم الثلاثاء 30 منه

هذا وقد وضعت اللجنة المنظمة لهذه الدورة الثالثة برنامجا حاقلا بالأنشطة الثقافية العلمية والفنية والرياضية لتأثيث كل الفضاءات العمومية والقاعات المتخصصة لتنشيط المدينة طيلة هذه الأيام حيث ستكون ساكنة بني ملال وضيوفها على موعد مع تنظيم المؤتمر الدولي الرابع حول التراث والثقافة والمجال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال ومع ندوة علمية تشاركية حول موضوع الموارد المائية. كما أن الساكنة المحلية وزوار المدينة سيتمكنون من تتبع اشرطة سنيمائية وعرض أفلام مغربية طيلة اربعة أيام بقاعة العروض بدار الثقافة وبفضاء القصر بمنتجع عين أسردون.

من جهة أخرى سيكون الجمهور الملالي وضيوف مدينته على موعد يوم الافتتاح الرسمي للأيام الثقافية والفنية والرياضية لبني ملال مع تنظيم كرنفال فرق الفنون الشعبية الذي سيعبر اهم شوارع المدينة قبل المرور من أمام المنصة الشرفية المنتصبة بشارع محمد الخامس حيث ستعطى الانطلاقة الرسمية لهذه الايام الثقافية والفنية والرياضية بعزف النشيد الوطني وتكريم بعض المتفوقين في شتى المجالات بعد ما تم افتتاح فضاء التبوريدة ومعرض الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية بالمدينة.

هذا وقد خصصت اللجنة مجموعة من الأنشطة خاصة بالأطفال حيث سيكون أطفال المدينة وزوارها على موعد مع صبحي تنشيط خاص بهم وورشات رسوم الأطفال والشباب وذلك بكل من فضاء الاطفال المنتصب بحديقة الذهب الاولمبي وبفضاء منتجع عين أسردون الجميل ومع عرض لتنشيط الأطفال بفضاء الألعاب بعين أسردون.

في المجال الرياضي، ستعرف مدينة بني ملال خلال هذه الدورة الثالثة لأيامها الثقافية والفنية والرياضية، تنظيم نهائي دوري كرة القدم المنظم بين فرق الجماعات الترابية بالإقليم مع انطلاق سباق عين اسردون على الطريق (مدار عين اسردون) وتنظيم كأس العصبة الجهوية لألعاب القوى ببني ملال.

هذا وستعرف مدينة بني ملال كذلك طيلة هذه الأيام الاحتفالية الصيفية تنظيم معرض للفن تشكيلي جماعي برواق العرض لقصر عين أسردون وعدة سهرات فنية بالمنصة الرئيسية بساحة المسيرة الخضراء من إحياء فنانين على الصعيد المحلي والوطني مع انطلاق نشاط « تاغونجة » بعين تامكنونت وعرض جدارية حول موضوع الماء.