L’AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC CELEBRE LA FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 2024 A LA RESIDENCE DE FRANCE A RABAT

Par : Mohammed Drihem



Vendredi 12 Juillet 2024 dernier, la Résidence de France à Rabat a été au rendez-vous avec une grande réception bien réussie par l’Ambassade de France au Maroc à l’occasion de la Fête nationale française du 14 juillet célébrée cette année 2024 en avance à Rabat en accueillant plus de 2000 personnes.

A leur arrivée à la Résidence de France ; les invités ont été accueillis par Christophe Lecourtier l’Ambassadeur de France au Maroc, Sandrine Lelong-Motta la Consule générale de France à Rabat et par le Colonel Vincent Roué, Attaché de défense de l’Ambassade.

Dans une allocution prononcée à cette occasion ; l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a rappelé l’élan très positif que connaissent actuellement les relations franco-marocaines précisant que « Depuis un an, bien du chemin a été parcouru, bien des choses ont été redécouvertes, ou apprises : avec le Maroc, nous avons commencé à retisser la trame d’une nouvelle Histoire. »

« Alors que le Royaume s’apprête à célébrer les 25 ans du Règne de Sa Majesté, je n’ai aucun doute que la France saura manifester, avec le plus haut degré de clarté, l’importance cardinale de sa relation avec le Maroc et exprimer sa volonté de renouveler notre engagement historique à ses côtés », a-t-il ajouté.

Pour sa part : Sandrine Lelong-Motta la Consule générale de France à Rabat, a évoqué le rôle important de la communauté française au Maroc qui ; avait-elle précisé ; « participe quotidiennement à la vitalité et à la qualité des relations franco-marocaines. »

« Notre communauté française, forte de plus de 54000 compatriotes inscrits au Registre au Maroc, dont près de 11000 pour la seule circonscription de Rabat, est plurielle et forte de cette diversité. Installée au Maroc depuis longtemps ou arrivée récemment pour un projet professionnel lié au dynamisme économique du Royaume, la communauté française participe quotidiennement à la vitalité et à la qualité des relations franco-marocaines. C’est une communauté unie autour de ses institutions, notamment ses élus, les Conseillers des Français de l’étranger, et d’un important tissu associatif. Votre présence très nombreuse ce soir est la preuve de votre attachement profond à la France et à l’amitié franco-marocaine » avait-elle lancé.

A souligner que l’Ambassade de France a été honorée de la présence de Chakib Bensoussa, Ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en tant que représentant du gouvernement marocain qui ; pour sa part ; a souligné dans une allocution prononcée à l’occasion que le 14 juillet incarne une symbolique forte portée par des valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité.

Il a rappelé à l’occasion que les liens historiques qui lient le Royaume du Maroc à la République Française tirent leurs puissances d’un profond ancrage humain et culturel et une histoire commune. Véritable atout pour ces liens ; avait-il ajouté ; la communauté marocaine installée en France et le français qui ont choisi d’élire domicile dans notre pays le Maroc jettent des passerelles solides et fécondes entre nos deux peuples et entre les deux rives de la méditerranée.

ةtaient également présents notamment aux côtés de Bensoussan ; Messieurs Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ; Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce et Mesdames Nadia Fettah, Ministre de l’ةconomie et des Finances, Aawatif Hayar, Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

La cérémonie a été marquée par des prestations musicales du Chœur de Chambre du Maroc et des artistes Saad El Baraaka et Mokhtar Hsina.