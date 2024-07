LACS ISLI ET TISLITE :

DEUX SITES RAMSAR OBJETS D’UN

PROJET D’ENVERGURE D’AMENAGEMENT ET DE

PROTECTION CONTRE TOUTE ACTION MALVEILLANTE

Mohammed Drihem

Suite à notre article intitulé « Les lacs d’Isli et Tislite d’Imilchil Menacés par l’ouverture d’une mine d’extraction du Cuivre et l’installation d’un entrepôt la concernant dans la région », on vient de nous rapporter que le projet chinois en question ; visant l’ouverture et l’exploitation d’une mine d’argent dans la collectivité territoriale de Bouzmou – Cercle d’Imilchil – qui a d’ailleurs toutes les autorisations requises se trouve en dehors du territoire du Parc National du Haut Atlas Oriental qui ne risque rien de l’exploitation minière en question et que la demande de réalisation d’un Dépôt pour ladite exploitation minière prêt du Lac Tislite a été purement et simplement rejeté et interdite par les pouvoirs publiques à l’instar de toutes les autres activités similaires déjà interdites au sein du Parc National du Haut Atlas Oriental dont le site Ramsar Tislite et Isli fait partie intégrante.

Plus encourageant encore dans ce cadre de protection et de préservation de ces deux Lacs de haute montagne Marocaine,, Rachid Aboulwafa, Directeur régional de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) du Drâa-Tafilalet a déclaré au journal qu’une importante convention de partenariat visant justement ; « l’aménagement de cette Zone Humide des Lacs Isli et Tislite – Classé Site Ramsar le 15 janvier 2005 – » ; a été signé pour un montant globale de 24.593.614,00 Dhs entre la Direction Générale des Affaires Rurales (DGAR) du ministère de l’intérieur, l’ANEF, ANDZOA, ORMVAT, la Direction Régionale de l’environnement, le conseil provincial de Midelt, les conseils élus des collectivités territoriales respectives d’Imilchil et de Bouzmou et l’Association Akhiam pour le Développement économique et Social .

Ce projet de convention de partenariat vise globalement à réhabiliter la zone humide d’Isli Tislite dans le parc national du Haut Atlas oriental, au cours de la période allant de 2024 à 2026 et ce, en vue de Renforcer l’attractivité touristique de ces zones, de Valoriser la valeur écologique, sociale et économique des deux lacs, de Contribuer à répondre aux besoins de la population et des visiteurs en espaces verts de repos et de loisirs selon des normes internationalement reconnues ; de Sensibiliser la population locale, les visiteurs et la société civile à l’importance des aires protégées et à leur rôle dans la préservation de la biodiversité végétale et animale, de Conserver ces aires protégées compte tenu de leur importance mondiale en enfin, en vue de Protéger la zone des deux lacs de l’érosion et de la dégradation des sols.

Selon Rachid Abdelwafa, les engagements de l’ANEF approuvés par cette dernière dans le cadre de cette convention de partenariat et dont le cout global s’élève à 14.130.000,00 Dhs ; portent sur le financement de la réalisation des opérations de préparation du sol et fournir les plantations nécessaires aux opérations de boisement ; la réalisation des opérations de boisement ; l’arrosage des plantations tout au long des travaux de boisement, la fourniture du cadre nécessaire à la réussite des opérations d’entretien après plantation ; effectuer des opérations de contrôle et de lutte contre l’érosion du sol sur les rives des deux lacs ; le financement et l’encadrement des opération d’aménagement touristique et écologique des deux lacs ; veiller sur l’éducation et la sensibilisation des visiteurs sur l’importance biologique et écologique des deux lacs ; veiller sur la mise en place d’un programme d’éducation environnementale dans les centres d’orientation des lacs Tislite et Isli et enfin la restitution des zones boisées après l’achèvement des travaux de reboisement.

De leurs côtés, la DGAR s’engage à mettre les terres collectives a la dispositions des partenaires pour la réalisations des différentes opération objets du Projet, la province de Midelt présidera le comité de coordination, de suivi et d’évaluation en contribuant au renforcement de la surveillances et de l’entretient des plantations, à la sensibilisation des populations à l’intérêt des zones humides et leur rôle dans la protection des écosystèmes et à l’encadrement des opérations de restitution des zones boisées au terme des opérations de reboisement alors que le conseil provincial de Midelt contribuera au financement des projets objets de la convention (2.500.000,00 Dhs), au renforcement de la surveillance et de l’entretien des plantations et à la sensibilisation des population à l’intérêt des zones humides et leur rôle dans la protection des écosystèmes et les collectivités territoriales d’Imilchil et Bouzmou contribueront de leur part à la surveillances et de l’entretient des plantations (300.000,00 Dhs Chacune)et à la sensibilisation des populations à l’intérêt des zones humides et leur rôle dans la protection des écosystèmes.

De son côté l’ ANDZOA participera au financement des projets objets de le convention (4.300.000,00 Dhs) et à l’accompagnement technique et l’encadrement des travaux de réalisations des dits projets, l’ORMVAT pour sa part contribuera lui aussi au financement des projets (700.000 ,00 Dhs) et réalisera deux forages notamment à Isli et à Tislite et la Direction Régionale de l’environnement apportera son soutien financiers aux projets (2.000.000,00 Dhs) et contribuera à la lutte toutes les nuisances à l’environnement dans la zone des deux lacs d’Isli et Tislite. Enfin, l’Association Akhiam pour le Développement économique et social s’est engagé de son coté pour la construction de Murs en Gabion en vue de lutter mécaniquement contre l’érosion aux abords du Lac Tislite et pour la mise en place haies de protection des espaces Verts du Site pour un montant global de 363.615,00 Dhs.