Lamine Yamal

La controverse créée par la brillance de Lamine Yamal mérite une analyse



ماء العينين أمينة

Le problème n’est pas son choix de jouer pour l’Espagne, c’est son droit légal et moral, et il ne peut pas être poursuivi, sauf que cette attention et cette occupation collective réussie dans un autre environnement reflètent le désir collectif marocain de succès

Le problème de notre moi collectif c’est que nous nous décourageons et décourageons par le succès d’un autre, sinon cela n’encourage pas les histoires de réussite internes.

Il faut reconnaître que notre culture ne célèbre pas le succès et les gens qui réussissent, elle met souvent devant eux toutes les parenthèses pour les briser afin qu’ils ne reflètent pas la déception et l’échec de leur entourage, ils sont souvent le miroir qu’il faut briser

À l’école, dès son plus jeune âge, un enfant est souvent entouré par le supérieur Najeeb soit par une équipe dont il est prêt à profiter car il est « travailleur » et on lui demande généralement de l’aide ou du « transport », soit par une équipe qui le jette parce qu’il est « A Braso », et dans tous les cas il n’est pas accueilli avec amour, encouragement et soutien comme il le devrait.

Quand une personne qui a réussi qui a construit son succès avec un travail acharné et non avec sa famille, ses relations et le portefeuille de son père grandit, il trouve tous les problèmes devant lui, où il entre en collision avec un environnement qui imprégne les valeurs du travail, de la discipline et du travail acharné, et cherche pour déplacer ceux qui essaient de la propager car cela constitue une embarras continu.

Le succès est un environnement propice avant d’être un boom personnel, donc les réussis quand ils sont éloignés de l’environnement propice, comme s’ils étaient désorganisés, donc il est caractérisé par certains qui ont été empêchés d’échouer et s’épanouissent quand ils partent, pour voler comme des oiseaux libres dans le ciel de la reconnaissance, comme s’ils étaient libérés des cages de l’effort, du mépris et du mépris.

Nous ne manquons pas ici des comme Lamine Yamal et bien d’autres, nous manquons d’une mentalité de réussite et d’un environnement approprié pour inculquer les valeurs de reconnaissance, de soutien et d’embrasser Il n’est pas étrange que les marocains à l’étranger soient supérieurs quand ils sont ici semi-nikrats dirigés par des échecs et des gens banaux qui ont été vénérés dans un environnement qui ne dépend pas du mérite, et qui ne se soucie pas de la compétence et de ses normes strictes objectifs

Nous n’avons pas besoin de logique d’importer des personnes qui réussissent pour gérer notre échec et notre déception, nous devons changer notre modèle et fabriquer notre réussite de nos mains, c’est comme ça que nous assurons la continuité et le progrès même si c’est lent mais c’est sûr car c’est à nous et non

منقول