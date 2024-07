LA VILLE D’IFRANE ABRITE SON PREMIER VILLAGE DES PRODUITS DU TERROIR DE LA PROVINCE D’IFRANE

Mohammed Drihem

En célébration du 25ème anniversaire de l’intronisation de S.M. Le Roi Mohammed VI sur le trône de ces glorieux ancêtres ; le comité provincial du développement Humain en collaboration avec l’Association Provinciale pour le développement économique et social d’Ifrane organisent ; « Le Village des Produits du Terroir » de la Province d’Ifrane et ce, durant le Mois de Juillet 2024 en cours.

Pas moins d’une trentaine de coopératives féminines, agricoles et artisanales venant des différentes collectivités territoriales de la Province d’Ifrane participent à ce village des produits du terroir d’Ifrane en y exposant les meilleures de leurs productions respectives dans les différents stands dressés à cet effet sur la place de la Poste au centre-ville d’Ifrane.

A souligner que le Royaume du Maroc en général et la Province d’Ifrane et son Parc National d’Ifrane en particulier ; tire le meilleur parti de sa nature généreuse. Héritiers de savoir-faire ancestral, d’habiles artisans nationaux la travaillent et la façonnent.

Aussi, il y’a lieu de rappeler que les produits du terroir sont d’une richesse incomparable : des épices tel que le Safran, appelé aussi « or rouge », de l’huile d’olive ainsi que du miel et de l’eau de fleur d’oranger, sans oublier l’huile d’argan, au goût exquis. Le rituel du hammam utilise le henné, l’eau de rose, le savon noir et le ghassoul. Toute cette richesse laisse le visiteur de ce Village des Produits du Terroir d’Ifrane tenter par leurs bienfaits et tenter d’emmener dans ses bagages l’un de ces petits trésors de la Région d’Ifrane et de sa Province !