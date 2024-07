Monde des Affaires : Rabat accueille les travaux d’une Conférence Internationale sur les affaires intelligentes et les technologies

Mohammed Drihem

L’Institut Supérieur de Management, d’Administration et de Génie Informatique (iSMAGi) organise une Conférence internationale sur les affaires intelligentes et les technologies est ce, du 11 au 13 juillet 2024 à Rabat en vue d’y débattre de plusieurs sujets et thématiques via les panels prévus lors de la conférence plénière qui se tiendra le 11 Juillet 2024 ou des ateliers qui continueront du 11 au 13 juillet 2024, notamment sur les sujets de la transformation numérique, l’innovation, la gouvernance, l’entrepreneuriat la gestion des systèmes et des performances, l’intelligence artificielle, la Cyber sécurité et Cryptographie et les monnaies numériques (Blockchain) entre autres thématiques.

Un Riche programme initié et sera supervisé par les ingénieurs et les experts de l’iSMAGi et sera enrichi par la présence de plusieurs experts nationaux et internationaux représentant le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l’Institut National de statistiques et d’économie appliquée au Maroc et plusieurs universités et Instituts du Maroc, comme l’Ecole Hassania des Travaux Publics, ENCG Settat, Université Ibn Tofail Kenitra, Université Mly Ismail de Meknès, Université Mohamed V de Rabat, Université Abdelmalek Essaadi, Université Ibn Zohr Agadir, Université Ben Abdellah Fès et les universités étrangères comme Université Le Roi Abdullah de l’Arabie Saoudite, l’Université du Quebec, Outaouais Canada, l’Université de Cologne en Allemagne, Collège Boréal de Canada, l’Université du Québec à trois rivières de Canada, l’Université de Sherbrooke de Canada, l’Université de Versailles France, l’Université d’Artois France, l’Université de Paris-est Créteil entre autres institutions et universités.

A la lumière de l’intensification de la concurrence internationale et de la reconfiguration des systèmes productifs mondiaux accélérée dans le contexte de la crise de la Covid-19, la transition numérique des économies, le Smart Business et l’intelligence artificielle s’imposent de nos jours comme un prérequis incontournable pour doper la compétitivité́ des nations et leur insertion dans les chaines de valeur mondiale.

Dans ce sens et conformément aux très Hautes orientations Royales relatives aux objectifs du nouveau modèle de développement et aux engagements du programme gouvernemental 2021-2026, le gouvernement marocain a fait de la réforme et de la numérisation la pierre angulaire de toute réforme administrative, économique et sociale pour faire progresser le développement et fournir les meilleurs services, en rendant l’administration efficace et au service du citoyen, en la rapprochant des bénéficiaires et en améliorant ses services en accélérant le rythme de la transformation numérique.

Pour se faire ; précise un communiqué des organisateurs de cette conférence ; le Maroc dispose de tous les moyens qui en font un pôle dans le secteur numérique, grâce à une jeunesse talentueuse et distinguée maîtrisant les langues internationales, ainsi qu’à la grande proximité temporelle des marchés européen, indien et américain, appelant, dans ce contexte, à œuvrer pour davantage de développement des entreprises émergentes dans le domaine technologique.

Plusieurs secteurs d’activité ajoute-t-on ; utilisent à présent les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle au Maroc, les drones de surveillance des espaces maritimes ou agricoles, des scanners de santé ou détection de cancer, le monde de l’automobile, les banques et le monde des finances, dont notamment le Blockchain, la reconnaissance faciale, la cyber sécurité et bien d’autres projets qui se déploient depuis quelques années à une vitesse surprenante.

Ce changement rapide et cruel pour certaines entreprises en même temps, précise-t-on ; fait que l’iSMAGi pense à préparer les jeunes étudiants qui peuvent être de futurs entrepreneurs et chefs d’entreprises à affronter cette permutation en leur offrant ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent participer et à d’autre qui peuvent suivre online, un ensemble de connaissance, d’expériences et de témoignages à travers un échange riche et fructueux entre des experts et des chercheurs du Maroc et d’ailleurs, qui se réunissent à ICSBT 2024 (Internaional Conference on Smart Business and Technologies).

(ICSBT’24) selon le communique parvenu à la rédaction ; vise par ces démarches à rassembler des chercheurs, des praticiens et des leaders et des industriels du monde entier pour explorer les dernières avancées et innovations en matière de pratiques commerciales intelligentes et de technologies de pointe et servir de plate-forme d’échange d’idées, de collaboration et de réseautage, favorisant un environnement dans lequel les participants pourront partager les résultats de leurs recherches, discuter des applications pratiques et identifier les tendances et opportunités émergentes. En comblant le fossé entre le monde universitaire et l’industrie, ICSBT’24 cherche à stimuler le développement et la mise en œuvre de solutions intelligentes qui améliorent l’efficacité, la durabilité et la compétitivité des entreprises sur le marché mondial.