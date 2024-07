L’AFD, l’IRESEN et la SATT Paris-Saclay Trois partenaires pour Innover dans l’hydrogène décarboné.

Mohammed Drihem

Jeudi 04 Juillet 2024 dernier; la Ville de Rabat a été au rendez-vous avec la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay (SATT Paris-Saclay) et l’Agence Française de Développement (AFD).

Signée en présence de Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc ; cette convention tripartite vise à soutenir des projets franco-marocains de recherche appliquée dans le domaine de l’hydrogène décartonné. Elle prévoit ainsi : le lancement, durant le 4ème trimestre 2024, d’un appel à projets innovants dédiés à la filière de l’hydrogène décarboné et sera soutenu par un don de 800.000 euros de l’AFD et du Trésor français, cette

Selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; ce financement contribue au développement d’une économie décarbonée et durable au Maroc considéré comme Pays idéalement positionné pour devenir un acteur clé de cette filière d’avenir.

Annoncé en avril dernier à l’occasion de la visite de Bruno Le Maire, Ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, précise le communiqué ; ce partenariat réaffirme l’importance du Maroc comme partenaire privilégié de la France, de l’Europe et de l’Afrique pour relever le défi de la transition énergétique et de la décarbonation de nos économies.

Lors de la cérémonie de signature organisée à Rabat, les partenaires ont souligné l’importance de cet accord pour la promotion de la recherche appliquée et de l’innovation technologique.

Cette convention selon ses signataires, s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération bilatérale visant à soutenir la stratégie marocaine en matière de transition énergétique et à développer des solutions technologiques innovantes pour relever les défis climatiques mondiaux. En apportant une contribution significative à la transition énergétique du Royaume, cet accord illustre la volonté des deux pays de collaborer étroitement pour un avenir plus durable.

L’appel à projets permettra de sélectionner et d’accompagner pendant trois ans des initiatives innovantes, portées par des équipes franco-marocaines.

Pour Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, « Cette coopération favorisera l’émergence de nouveaux partenariats franco-marocains entre centres de recherche, milieux universitaires ou acteurs industriels dans cette filière stratégique de l’hydrogène décarboné. »

De son côté ; Quiterie Pincent, Directrice de l’AFD au Maroc, a souligné que « le changement climatique nous impose de favoriser une économie à faible émission de carbone. Le développement de la recherche sur la chaîne de valeur de l’hydrogène vert contribue à cette transition et constitue une opportunité supplémentaire de soutenir les ambitions du Royaume. »

A noter que l’IRESEN, agence de moyen de référence en matière d’innovation dans le domaine de la transition énergétique, se chargera d’assurer la gestion administrative et technique de l’appel à projets, à travers un soutien financier et technologique aux projets sélectionnés, et l’accès aux expertises et infrastructures mutualisées notamment la plateforme dédiée à la R&D en Hydrogène Décarboné « GREEN H2A ». Par ailleurs, l’implication de la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de Paris-Saclay permettra d’enrichir ce partenariat en matière de valorisation et transfert des technologies développés vers la commercialisation et la mise sur le marché.

Dans une déclaration à cette occasion, Samir Rachidi, Directeur Général de l’IRESEN, a affirmé : « En mettant en œuvre cet appel à projets de recherche appliquée orientée marché, nous souhaitons faire émerger des technologies de l’hydrogène décarboné et les transformer en produits industriels commercialisables. Nous renforçons ainsi notre participation au développement de la filière. »

Quant à Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay, il s’est exprimé depuis Orsay en soulignant que : « La SATT Paris-Saclay, en partenariat avec les équipes de l’IRESEN en charge de cet appel à projets, assurera l’analyse du potentiel de la valorisation des projets de recherche appliquée proposés, la valorisation des résultats de projets sélectionnés et le transfert réussi de technologies vers le marché. »

Cet accord tripartite représente un pas décisif vers une économie décarbonée, consolidant les liens entre la France et le Maroc et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d’innovation et de développement durable.