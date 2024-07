Par Mohammed Drihem

Dans le cadre de ses activités écotouristiques et sportives, l’association vivante en partenariat avec le Conseil Provincial d’Azilal organise la 2ème édition du Trail Atlas Marathon dans la Vallée Heureuse d’Ait Bouguemez en plein cœur du Géoparc UNESCO M’goun du Haut Atlas Central

L’objectif primordial de ce grand rendez-vous des sports d’endurance et de découverte de la haute montagne marocaine est de faire découvrir la beauté́ du Maroc aux amoureux de la course en montagne nationaux et internationaux et ce, en les invitant à vivre une expérience purement nature et culture.

Cette course selon ses organisateurs ; est accessible à toutes et à tous les amateurs (trices) du Trail et de la découverte. Elle sera également l’occasion de mettre en en valeur les richesses de la culture amazighe et son patrimoine authentique. Cet événement se veut une étape incontournable dans le calendrier du TRAIL RUNNING Marocain et s’adresse aux coureurs, amateurs et professionnels, et propose des circuits et distances accessibles à toutes et tous et il s’inscrit dans une optique de développement durable et de protection de l’environnement et aspire à la création d’un espace d’échange et de dialogue interculturel.

Fort de la réussite de l’édition précédente, cet évènement apparait comme un incontournable rendez-vous dans le calendrier des Trails marocains et s’adresse aux coureurs de tous niveaux avec différentes distances proposées dans la Vallée d’Ait Bouguemez, connue notamment sous le nom de Vallée Heureuse où le Trail Atlas Marathon se positionne comme une course populaire.

A souligner que cet événement sportif qui associe découverte multiculturelle et sport extrême, se veut le socle d’une aventure humaine portée par l’Association Vivante et le Conseil Régional du Tourisme pour développer une activité sportive pérenne au cœur de la “Vallée Heureuse”.

On souligne aussi que chaque participant est sensibilisé afin de préserver les richesses naturelles du lieu de la course, de promouvoir le commerce local et d’adopter un comportement éthique et responsable. Accessibles à tous, sportifs chevronnés ou amoureux de Dame nature, ces véritables aventures humaines ne sont pas limitées à la seule compétition mais se veulent être aussi des événements éco responsables mais, également dans une optique de développement durable.

Lieu de la course

La Vallée heureuse au cœur du Géoparc Unesco M’goun

C’est à quelques 160 km au sud de Beni Mellal, au cœur du Haut-Atlas, se situe la vallée d’Ait Bouguemez, communément appelée Vallée Heureuse ; ce bel écrin verdoyant, au pied du Mont M’Goun culminant à 4071mètres ; que se déroulera la compétition. Entre montagne sauvage et accueil chaleureux des habitants berbères, tout est réuni pour proposer des courses d’exception.

Cette Belle Vallée heureuse fait partie du Géoparc UNESCO du M’Goun, premier Géoparc du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe, situé́ lui-même ; au milieu de la chaîne du Haut Atlas Central en tant que territoire protégé́ qui comprend un certain nombre de géosites d’un intérêt exceptionnel et une riche faune et flore, mais aussi des lieux de valeurs écologiques, archéologiques, historiques et culturelles.

Les participants à cette compétition devenue incontournable dans le paysage du Trail-running marocain et international peuvent aller à la rencontre des populations locales et à la découverte de l’environnement marocain et auront le choix entre différents parcours dont les 120km (4650mD+/D-), les 75km (4050mD+/D-), les 46km (1750mD+/D-), les 30km (1500mD+/D-), les 21km (680mD+/D-), les10km (450mD+/D-) et enfin ; la distance des 5k (150mD+/D-).

Pour leur permettre de profiter pleinement des mille et une richesses marocaines, les organisateurs du Trail ont préconisé des packages touristiques qui seront proposés aux participants, pour la course et leur permettre d’aborder les épreuves dans des conditions optimales, des séjours d’entrainement seront organisés tout au long de l’année.

Dans ce cadre, les participants et accompagnants profiteront du village et des nombreuses animations gratuites qui leurs seront proposées durant 3 jours. Il y en aura pour tous les goûts, l’occasion de passer un moment convivial entre amis ou en famille !

Trois grandes nouveautés sont programmées au calendrier de cette édition 2024 du Trail Atlas Marathon dans la Vallée Heureuse d’Ait Bouguemez ; il s’agit du Kilomètre Vertical SIDI MOUSSA (KV) qui est une épreuve chronométrée individuel de course à pied en montagne, dont le parcours est une montée raide avec un dénivelé positif d’environ 1000 mètres qui est épreuve ouverte à toutes et tous, avec un classement du meilleur temps masculin et féminin le 11 Octobre 2024.

SIDI MOUSSA, est le grenier de la Vallée heureuse qui s’élève à 2100 m surplombant la vallée des Ait Bouguenez.

La seconde nouveauté de l’édition est la Marche Nordique, 100% Nature !! . Il s’agit d’une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.

Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux cannes qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps.

Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient son âge et sa condition physique, individuel, en famille ou entre amis ; ça vaut de vivre une expérience unique dans un cadre idyllique qu’est la vallée de Ait Bouguenez.

La troisième et dernière nouveauté est la Nouveauté TRAIL RUNNING qui est un nouveau parcours : M’GOUN CHALLENGE (avec ascension du sommet du Mgoun 4071M). Le Trail Atlas Marathon 2024 s’agrandit, plus qu’une course, un défi, un moment de pure convivialité, sport et Culture garantie, dépassement de soi et décor de rêve !