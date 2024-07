LA METROPOLE CASABLANCA ACCUIELLE LA 8ème EDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Par Mohammed Drihem

Sous le Haut Patronage de S. M. le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie ; Field Attitude avec COALMA et leurs partenaires organisent la 8ème édition du Salon International de la Téchnologie de l’eau (SITeau) à Casablanca du 02 au 4 juillet 2024.

Initiée au lendemain du 10ème Forum mondial de l’Eau de Bali prévu du 18 au 25 mai 2024 ; cet évènement assez riche du succès des sept précédentes éditions, du soutien des institutionnels et des parties prenantes nationales et internationales concernées, offre une nouvelle opportunité d’échanges, de rencontres et de partenariats en vue de relever les défis récurrents et nouveaux liés à l’eau, à l’assainissement et à l’énergie ; ces questions locales, qui sont désormais éminemment globales dans un monde soumis à des contraintes, voire des limites, notamment en raison du changement climatique.

Complexe et paradigmatique, selon les organisateur de ce Forum ; l’eau est fortement liée à tous les aspects du développement durable et elle est en interaction avec d’autres enjeux dont les Territoires (le local, le régional et l’international), l’Education, le Climat, la Sécurité hydrique, la Sécurité alimentaire, la Santé, l’Energie, l’ةquilibre entre l’offre et les demandes, les Technologies/innovation, les Investissements, la Démographie, l’Urbanisation, la Migration, la Gouvernance, la Paix et Conflits, la géostratégie et l’ةquité entre autres aspects du Développement durable.

On précise a ce sujet que le concept d’économie verte qui émerge de nos jours, au côté de celui du développement durable, invite les parties prenantes impliquées à rechercher une gouvernance et des modes d’opérationnalisation adaptés aux changements de paradigmes.

Explorer la place de l’eau « cause nationale » dans sa complexité sous les prismes du changement climatique, de la rareté et de la nécessaire convergence des politiques sectorielles permettra de proposer des solutions innovantes, des méthodologies, des modalités d’opérationnalisation des programmes et projets, voire des scénarios de gouvernance améliorée ajoute-t-on.

Dans cette optique donc, les opérateurs, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, ne doivent plus se poser la question de savoir s’ils sont concernés par la sécurité hydrique ou pas mais plutôt ; comment exister avec ce paradigme devenu un facteur déterminant ? Question Clé du développement durable, qui permet d’interroger les entreprises quant à leur responsabilité sociétale.

A noter que cette plateforme de débats public –privé qu’est le SITeau, offre en plus de l’exposition des métiers de l’eau, l’assainissement et l’énergie, un programme scientifique qui comprend notamment la Conférence Internationale sur le thème : « Du stress à la sécurité hydrique, quelles solutions face à la complexité de l’eau » le 2 juillet, The Intergénérationnel 4 Water sur le thème de la Conférence en ayant comme participants des anciens et des jeunes en vue d’un échange et de transmission suivies de deux formations sur inscription les 4 et 5 juillet 2024 dont la première sur les aspects juridiques et institutionnels de l’eau et la seconde sur la Médiation.

Un atelier, organisé parallèlement par la Caisse de Dépôt et Gestion sur le thème « Etat des lieux des technologies dans le domaine du dessalement » est prévu pour le 3 juillet 2024.