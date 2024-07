Mohammed Drihem

En préparation à l’ouverture de la saison estivale au titre de l’an 2024 ; le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable qui publie chaque année les résultats des rapports des campagnes de surveillance des eaux de baignade et de la qualité des sables a mis en place des outils permettant au grand public des estivants et aux communes, de prendre les mesures nécessaires d’amélioration de la qualité des eaux de baignade à court et à moyen termes, notamment au niveau des plages déclarées non conformes.

Pour ce qui concerne le suivi de cette qualité des eaux de baignade pour cette saison estivale 2024 actuelle, le ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable – Département du Développement Durable – a mis en place trois dispositifs dont l’interrogation en ligne des rapports de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable sur le site : https://labo.environnement.gov.ma; la diffusion de bulletins réguliers de la qualité des eaux de baignade de toutes les plages qui sont établies chaque 15 jours et mise à la disposition des gestionnaires des plages par le biais d’une plateforme numérique afin de permettre leur affichage sur les lieux des plages pour l’information des estivants et pour prendre les mesures immédiates nécessaires en cas de non-conformité de la qualité et enfin ; l’application « Iplages » pour l’information du grand public en temps réel, afin de communiquer les résultats de la surveillance d’une manière régulière et fournir toutes les informations utiles sur les plages.

Selon le Département du Développement Durable, le nombre de plages objet de surveillance au titre de ce programme est passé de 79 en 2003 à 196 plages selon le rapport de 2024. Les résultats des campagnes de surveillance du mois de juin 2024 ont montré que 198 plages (97% des plages surveillées) sont conformes contre seulement 5 plages non conformes.

Pour plus d’informations instantanées sur la qualité et la conformité des plages (eaux de baignade) pour la saison estivale 2024, les interéssés y compris les estivants sont convié à consulter l’application « Iplages » téléchargeable sur Android et IOS ou le site

https://labo.environnement.gov.ma