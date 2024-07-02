

️استقبل السيد المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد التلميذ بن أيوب محمد أيمن، صاحب أعلى معدل جهوي في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا دورة يونو 2024، مرفوقا بعائلتة والطاقم الإداري لمؤسسته التعليمية، وبحضور السادة رؤساء المصالح والمراكز بالمديرية الإقليمية.

وفي كلمة بالمناسبة هنأ السيد المدير الإقليمي التلميذ وعائلته والأطر الإدارية والتربوية للمؤسسة بهذه النتيجة، حيث حصل التلميذ بنيوب محمد أيمن الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بمؤسسة تابعة للمديرية الإقليمية وجدة أنجاد على أعلى معدل على مستوى الجهة ب 19.34

وهي نتيجة شرف من خلالها المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية لجهة الشرق، متمنيا للتلميذ مسيرة دراسية موفقة

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كما هنأ بالمناسبة جميع المترشحات والمترشحين الناجحبن متمنيا للمستدركات والمستدركين كامل التوفيق والنجاج، تتويجا لكل المجهودات المبذولة طيلة السنة الدراسية من طرف الأطر التربوية والإدارية بالإقليم