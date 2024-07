Les lacs d’Isli et Tislite d’Imilchil Menacés par l’ouverture d’une mine d’extraction du Cuivre et l’installation d’un entrepôt la concernant la région

Par : Mohamed Drihem

Alors que les provinciales de la province de Midelt, l’Office national des eaux et forêts, certaines collectivités territoriales du Cercle d’Imilchil et d’autres partenaires s’apprêtent à mettre en œuvre le projet de convention de partenariat les liant pour la mise en application d’un programme de développement et de valorisation du Lac d’Isli, relevant de la collectivité territoriale de Bouzmou, et du Lac de Tislite, située dans la collectivité locale d’Imilchil, dans le domaine de l’écotourisme et de la préservation de l’environnement dans ces deux sites de renommée mondiale, des informations persistantes provenant de la Région d’Imilchil font état de soupçons de tentatives visant à permettre à une société chinoise d’exploiter une mine pour l’extraction du Cuivre dans la région d’Imilchil et de construire un entrepôt pour ces minéraux à deux pas du lac d’Isli dans la région sachant que ce lac se trouve dans le territoire du parc national, où de tels projets sont interdits.

Les mêmes sources ont également confirmé qu’il y a effectivement des pressions ici et là afin d’obtenir l’approbation des Nouabs des terres collectives pour avoir des licences d’exploitation près des deux lacs, craignant que ; même le lieu d’extraction du minerai en question par la société chinoise se trouve lui-même dans la zone territoriale du parc national du Haut Atlas Oriental, ce qui affectera inévitablement et irréversiblement la biodiversité biologique et écologique du dit parc national en général et des deux sites d’importance écologique et biologique inscrits parmi les sites Ramsar en 2003 en particulier,

Selon les mêmes sources, des voix de la population locale et de la société civile de la région se sont élevées pour fait entendre leur appel et Tirer ainsi la sonnette d’alarme sur le danger environnemental qui menace le parc national du Haut Atlas Oriental et les deux zones humides d’Isli et de Tislite au cas où la société chinoise serait autorisée à exploiter des minerais dans cette zone, en particulier près des lacs de l’Isli et de Tislite, tout en demandant aux responsables de « veiller à ce que les conditions environnementales applicables dans ce domaine soient respectées, en particulier de ne pas exploiter le terrain du parc et de la zone adjacente aux deux lacs pour construire des routes ou des entrepôts ou tout autres choses dans cette zone où l’eau de pluie ; qui seraient polluées par ces projets rejetés ; peuvent atteindre les deux lacs soumis ainsi au danger pour la biodiversité des deux sites ».

A rappeler à qui de droit que, parmi les critères de classement des lacs d’Isli et de Tislite dans la liste internationale des zones humides de Ramsar du 4 juin 2003, signée par le Maroc et entrée en vigueur le 20 octobre 1980, figurent la situation géographique dans le Haut Atlas et la grande profondeur, notamment celle du lac d’Isli qui dépasse les 90 mètres, en plus de la qualité de leurs eaux, la présence d’un mammifère en danger (la loutre lutra lutra) inscrit sur la liste rouge de l’UICN (UICN 2003) et le troisième critère est que le lac Isli peut être considéré comme un « hotspot » de diversité grâce à sa faune variée : La truite brune (Salmo trutta macrostigma fario), qui est endémique à la région, et des oiseaux tels que Tadorna casarca, Tadorna ferruginea, la corneille noire et d’autres.