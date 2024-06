TOURISME : BENI MELLAL-KHENIFRA : UNE REGION QUI VAUT LE DETOUR CET ETE 2024

Mohammed Drihem



De par ses beaux paysages fabuleux, sa flore foisonnante et la richesse de son patrimoine socio-culturel ; la région Béni Mellal-Khénifra est aussi une destination de prédilection pour les touristes à la recherche du dépaysement, de la remise en forme à la fois physique et morale et du bien-être en pleine nature.

En effet ; la Région dispose de plusieurs atouts naturels et culturels qui pourraient en faire une destination touristique incontournable. Elle dispose de beaux sites naturels jalousement préservés, des produits touristiques très peu exploités pour ne pas dire encore méconnus du grand publique tels que les sports aéronautiques, nautiques, cynégétiques, les sports de montagne dont la randonnée, l’escalade et le canyonisme et la spéléologie en plus de tout un patrimoine historique, architectural et culturel exceptionnel avec des produits du terroir et artisanaux, des chants et des danses du Haut Atlas central.

La région de Béni-Mellal Khénifra recèle en effet ; une activité touristique, à prédominance économique, qui tire son importance de sa richesse en sites naturels très diversifiés, dont une vingtaine sont connus à l’échelle internationale et dont les principaux sites sont par exemple et entre bien d’autre sites attrayants : Le lac de Bin el Ouidane situé à 27 kilomètres d’Azilal au cœur d’un cirque montagneux où les couleurs rouges de la terre se marient à la palette de verts des nombreuses espèces végétales donnant à l’eau une teinte particulière. On y pratique notamment la pêche et la chasse traditionnelle, les cascades d’Ouzoud constituant un joyau du patrimoine de la région au Nord-Ouest d’Azilal avec sa chute, de plus de 100 mètres de hauteur si impressionnante et d’où l’eau jaillit toute l’année.

Aussi ; la vallée des Aït Bouguemez ; cette Belle Vallée Heureuse comme on l’appelle ; bénéficie d’atouts agricoles indéniables. Une végétation verdoyante, un patrimoine architectural préservé, une culture amazigh-berbère très ancrée, une proximité avec les sommets prestigieux du Haut Atlas et la présence de peintures rupestres et de traces de dinosaures constituant les richesses de la vallée. Elle jouit ainsi d’une image internationale basée sur la montagne et la culture amazigh-berbère.

De même ; la vallée de la Tassaout est l’une des plus belles vallées du Haut Atlas. Elle a su conserver ses traditions ancestrales et son architecture remarquable. Le dépaysement est assuré et le lieu offre aux visiteurs de nombreuses possibilités d’activités au départ du Pont Naturel d’Imi-n-Ifri, à 6 km de Demnate qui offre une belle porte d’entrée à la vallée qui débouche elle-même sur Ouarzazate.

Pas trop loin de Beni Mellal la capitale de la Région ; Ain Asserdoun réputée pour son charme et sa richesse en eau vitalisante, jaillit du

socle du piémont de Tassemmite, elle est entourée d’arbres et de jardins amoureusement fleuris, elle est même couronnée par le Ksar du même nom, un bâtiment massif construit de pierres et de pisé qui domine merveilleusement la ville et tout le périmètre irrigué de Tadla.

Plud loin d’ici, les Gorges de Taghzirte (Situés à 20 km au Nord-Est de Beni-Mellal): le village de Taghzirte est le point de départ d’une randonnée pédestre ou à dos de mulet fascinante (durée 5h environ) en remontant Aqqa-n-Ouhansal jusqu’au village qui porte le même nom. Le retour à Tagzirte se fait par la très jolie vallée d’Oued Derna. Ses gorges boisées de chênes verts et peuplées de singes magots renferment de nombreuses grottes et abris sous roches utilisés encore aujourd’hui par les bergers, durant les périodes de transhumances.

L’aven des ours, gouffre subvertical de 117 m de profondeur situé à 6 km à vol d’oiseau au sud-ouest d’El Ksiba s’ouvre dans la partie supérieure de la vallée de Chqunda et il est accessible soit à 5 km de route à partir de la RR 317 au sud d’El Ksiba, soit à 8 km de marche à partir d’une très belle piste forestière. L’environnement boisé est propice à une belle randonnée.

Un autre beau site à découvrir ; Taghbaloute située à 2 km au Nord-Est d’EL Ksiba, demeure un endroit convoité par tous les campeurs. Ils y trouvent le calme, le dépaysement et le dynamisme nécessaire de ceux qui rêvent d’un retour et d’un contact doux avec la nature. Le site est équipé d’une piscine et des terrains de sport, il dispose également d’une nature apaisante, agrémenté par plusieurs ruisseaux et une multitude d’arbres divers (chênes verts, genévriers cades, pins, acacias, peupliers, frênes), etc.

Par la même occasion, il y’a lieu de découvrir dans cette Région de Beni Mellal Khénifra les greniers de la falaise d’Aoujgal (à environ 90 Km de Béni Mellal). Unique au Maroc, ce site de Tihouna n’Aoujgal tire son originalité d’un environnement naturel, spectaculaire et fabuleux. Attestant d’une symbiose de l’homme avec la nature, c’est un ensemble socioculturel où l’homme se confond avec le milieu environnant. Des dizaines de petites bâtisses de pierres sèches et de pisé sont construites sur une vire en plein vide, et desservies par un véritable sentier naturel suspendu au milieu de la falaise. On y accède facilement depuis un plateau boisé (chêne vert) desservi par une piste.

Au niveau de Kasbah Tadla aussi (à 35 Km de Beni Mellal) on peut découvrir la Kasbah Ismaïlia qui y est le site phare de la ville de kasba Tadla ainsi que le pont.

Au niveau de la Province de Khénifra relevant de cette belle Région de Beni Mellal Khénifra le touriste peut (re) découvrir le Site des Sources Oum R’Bia où plus de 20 sources à débit très fort (14m3 / sec.) jaillissent dans un Climat modéré et en présence de cascades et des huttes avec des places aménagées pour l’accueil des visiteurs.

Pas plus loin de ses sources on peut visiter le Lac Ouiouane, Aguelmam Azegza, les Sources d’Agourou ; Aguelmam Miami, le plateau d’Ajdir ce vaste plateau enveloppé par une belle jeune cédraie accessible par route et les Gorges Jaafar avec celles d’Ahouli Mibladen visité par les touristes étrangers et nationaux pour l’acquisition de minéraux précieux.

Dans cette même Province de Khénifra, on peut visiter les Sources Anzar Oufounas , ces résurgence de Sources au pied de Jbel Mouasker dans sa partie orientale avec un débit de 400 Lit/sec accessible par piste reliant Tounfite et Tirghiste à côté de l’enclos de Mouflons à Manchettes. . On peut explorer notamment dans la Région ; les Gorges et Sources Tatroute ; ces résurgence de Sources à régime permanent ainsi que les beaux sites respectifs de Aguelmam N’Aît Ichou, d’ Aguelmam Abekhane de la Vallée d’Oued Srou, le Pont « Portigais », Construit par le Sultan Moulay Ismaïl et qui servait à l’époque de joindre les deux rives de l’oued Oum Rabiâ afin de faciliter le passage des troupes militaires et caravanes commerciales.

Au Cœur même de la Ville de Khénifra ; on peut visiter la Kasbah d’Adekhssal cette Forteresse bâtie autrefois par le Sultan Morabite Youssef Ben Tachfine, et restaurée par le Sultan Alaouite Moulay Ismaïl, ainsi que la Kasbah de Moha Ou Hamou Zayani et la Kasbah Miami qui remonte au 19ème siècle, palais de pur tradition architecturale du fils de moha ou hamou. On peut découvrir aussi dans ce fief de Zayane qu’est la Province de Khénifra : Le Sanctuaire de Moulay Bouazza ; le Sanctuaire du Charif Idrissi Mohamed Ben M’Barek restauré par les Sultan Moulay Ismaïl et Moulay Rachid et enfin le Sanctuaire de Sidi Yahia Ou Youssef

Une Troisième Province qui vaut le détour dans cette Région de Beni Mellal Khénifra est celle de Khouribga ou le Touriste peut visiter la Réserve de Gazelle de Bouacila cette espace naturel ou cohabitent un certain nombre d’espèces animales particulièrement les gazelles, le Lac naturel attirant les amateurs de sports nautiques et de pêche qu’est le Barrage Boubakra, le Barrage Zamrine à Béni Ikhlaf ; ce milieu aquatique où se pratiquent des activités de sport nautiques et de pêche, ainsi que la chasse dans les environs du Barrage, le Lac Oued Zem d’une surface de 400 m² dont les côtés dessinent la carte de la France. Pour cette raison, il était surnommé le « Petit Paris » par les Français, à l’époque de la colonisation, la Source Qichou avec son Lac naturel comme espace d’attraction et de loisirs ainsi que le foret de Boukerdane qui est un espace forestier à vocation éco-touristique et cynégétique, la Foret Elkhatawat cette étendue boisée relativement grande où peuple une flore diversifiée.

L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN CHIFFRE

DANS LA REGION BENI MELLAL/KHENIFRA

Sur le plan de l’activité touristique, la Région de Beni Mellal-Khénifra a enregistré en 2023 quelques 13373 arrivées générant près de 19455 nuitées dans les établissements d’accueil touristiques classés avec un taux d’occupation variant entre 26% dans la Province de Beni Mellal et de 07 % dans la Province de Azilal.

Dans la foulée, la Région de Beni Mellal-Khénifra qui compte 175 établissements hôteliers totalisant 2783 clés et 6312 lits en 2020 a connu la réalisation de deux nouveaux projets hôteliers durant cette même année respectivement à Beni Mellal et à Khouribga avec un total de 63 chambres d’une capacité d’accueil globale de 96 lits pour un cout global de 22,5 MDh assurant 36 postes d’emploi directs.

A rappeler aussi que déjà en 2020 ; la Région de Beni Mellal-Khénifra selon la Délégation régionale du Ministère du Tourisme à Beni Mellal en son temps ; compte quelque 34 projets touristiques qui étaient en cours de réalisation dans les différentes provinces de la Région dont 13 projets à Beni Mellal, 10 à Khénifra, 05 à Azilal, 04 à Khouribga et 02 unités à Fquih Bensaleh. Il s’agissait au fait d’un totale de 15 hôtels, 07 maisons d’hôte, 04 gites, 03 Auberges, 02 Motel, un complexe touristique, un hôtel club et une résidence touristique. Tous ces projets qui étaient en cours de réalisation dont le cout d’investissement global est estimé à 323 MDH comptent un total de 705 chambres avec une capacité d’accueil de 1486 lits et assureront 621 postes d’emploi directs.