Oujda devenue orpheline ? Cri du cœur

Salima Faraji

Ville millénaire, frontalière, porte de L’Europe et de l’Afrique ,

riche d’une histoire millénaire et d’un patrimoine culturel d’une grande diversité , témoin privilégié des époques révolues.

Oujda forteresse impénétrable et symbole de nationalisme ,

Cette ville aux multiples facettes , racée , riche de son patrimoine culturel de son passé glorieux, ses familles d’une grande noblesse , connues par leur droiture , leur honnêteté et leurs valeurs !

Oujda mérite des élus et des représentants qui font honneur à son passé glorieux et son présent prometteur

J’ai l’impression que cette cité riche en histoire lance des sos pour éloigner ceux qui ont porté préjudice à son passé , à ses symboles de nationalisme

Sa majesté le roi a honoré cette grande cité par son discours historique du 18mars 2003 dans le but de réhabiliter la ville connaissant son rôle stratégique et son passé glorieux , mais malheureusement , des phénomènes sans scrupules ont eu l’art de porter atteinte à la ville !

La ville doit être sauvée par la volonté de ses honnêtes citoyens et responsables désignés par sa majesté , car elle a été trahie par des élus cooptés par des partis qui ont fait plus de mal que de bien à notre cité

أملنا في المعينين بدل المنتخبين