L’Union pour la Méditerranée prête à soutenir le redressement et la relance à Gaza en Palestine

Le Centre de Convention du Roi Hussein bin Talal de la Mer Morte en Jordanie a abrité Mardi 11 juin 2024 les travaux de la conférence placée sous le thème de : « Appel à l’action : Réponse humanitaire urgente pour Gaza » organisée par le Royaume hachémite de Jordanie, la République arabe d’Égypte et les Nations Unies.

Lors de cette conférence ; le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) Nacer Kamel qui figurait parmi les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les représentants d’organisations internationales, d’institutions financières et d’organisations non gouvernementales présents à la conférence pour identifier les besoins d’aide humanitaire à Gaza, les moyens de faire face aux obstacles qui entravent l’acheminement de l’aide et les priorités pour la mise en œuvre d’un redressement rapide ; a souligné que l’organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne était prête à jouer un rôle actif dans le redressement rapide et la relance à Gaza en Palestine.

Après les déclarations du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Jordanie, Ayman Safadi, du ministre des Affaires étrangères d’Égypte, Sameh Shoukry, et du sous-secrétaire général aux Affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Martin Griffiths ; Nacer Kamal avait présenté et discuté à l’occasion ; des priorités relatives à la mise en œuvre du relèvement rapide de la Palestine, dans le cadre d’un groupe de travail, aux côtés de la Banque mondiale, du PNUD, de l’OMS et d’autres acteurs régionaux clés. Il a souligné la volonté de l’UpM d’apporter son aide et de faire valoir sa capacité à mobiliser les acteurs et à créer des coalitions efficaces à travers la région.

Selon un communiqué de L’UpM, cette dernière qui a convoqué une réunion des ministres des Affaires étrangères de ses États membres en novembre dernier pour discuter de la situation à Gaza, travaille déjà avec un réseau de partenaires techniques et financiers pour soutenir une initiative en matière d’éducation qui permettrait aux étudiants palestiniens de finaliser leurs études en ligne. Cette initiative, qui est actuellement en cours de développement, précise-t-on ; a déjà suscité l’intérêt de plus de 47.000 étudiants. L’UpM étudie également d’autres initiatives et projets à déployer et à mettre en œuvre à Gaza dans des domaines tels que l’emploi, la protection civile, le nexus eau, alimentation et énergie (WEFE) qui est une vue intégrée de la sécurité en eau-énergie-alimentaire. ainsi que d’autres domaines stratégiques pour le redressement, la réhabilitation et la reconstruction.

A noter qu’à la suite des sessions des groupes de travail, le roi Abdallah II de Jordanie, le président Abdel Fatah el-Sisi d’Égypte et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, se sont adressés aux participants dans le cadre de la session plénière. Des chefs d’État et de gouvernement, des ministres et des dirigeants d’organisations internationales, dont le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel, ont ensuite prononcé des discours.

Ce dernier a souligné que à l’occasion que : « L’Union pour la Méditerranée a été créée pour relancer le processus de Barcelone, lancé il y a près de trente ans sur la base de l’espoir suscité par les accords d’Oslo et de la promesse d’une paix partagée. Celle-ci ne peut être atteinte que par une paix durable fondée exclusivement sur la solution des deux États. L’UpM, par le dialogue et la coopération, peut et doit contribuer à créer un climat propice à la résolution du conflit. Nous sommes prêts à fournir à l’UpM une plateforme permettant une action plus efficace et plus flexible à Gaza, non seulement pour le jour d’après, mais aussi dès que le redressement pourra commencer ».

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est l’organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne qui rassemble les pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre aux États membres un forum pour renforcer la coopération et le dialogue régional à travers des projets et des initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens, afin d’atteindre trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement et l’intégration.