Boulmane : Journée dediée à l’écotourisme pour la Célébration de la journée mondiale des Coopératives

Mohammed Drihem

En célébration de la journée internationale des coopératives coïncidant déclarée pour le premier Samedi du Mois de Juillet de chaque année et dans la perspective de ٨promouvoir le tourisme écologique et de montagne dans la province de Boulmane ; l.Association Provinciale pour le développement du tourisme durable de cette province en partenariat avec l AssociationTARGApour le développement et l’environnement et carrefour Adrar organise la 2ème Rencontre de l’écotourisme de Boulmane sous le thème de : « L’écotourisme levier du développement durable de la Province de Boulmane ».

Prévu du 03 au 07 juillet 2024 avec le concours de la province de Boulmane ,du conseil provincial de celle-ci et du conseil de la collectivité territoriale de Sekoura Mdaz ; cette rencontre vise à contribuer à la création d’un cadre qui rassemble les acteurs dans les domaines liés au tourisme de montagne en général, afin de lancer une dynamique positive qui améliorera idéalement l’expérience des visites touristiques dans les montagnes du Moyen Atlas oriental dans la région de Boulmane, en se basant directement sur le potentiel naturel de cette région, soutenu par les efforts de développement et les initiatives économiques adoptés par les acteurs locaux dans la région.

Cette initiative est basée sur l’établissement d’un cadre participatif entre les différents acteurs locaux, les partisans et les parties intéressées, afin de formuler une vision commune et claire pour l’action future dans le développement du tourisme durable dans la région, car elle permettra aux visiteurs d’avoir une meilleure opportunité de découvrir des sites naturels et de profiter d’une meilleure contrmplation et interprétation des paysages géomorphologiques.

Cette initiative permettra aux visiteurs d’avoir une meilleure connaissance des paysages géomorphologiques et une bonne maîtrise de la flore et de la faune de la montagne, tout en leur permettant d’avoir une rencontre fructueuse avec la population locale, à travers différents sentiers de montagne, géologiques et écologiques, dans les zones formées ou adjacentes aux zones protégées des montagnes de Thichouct, Pueblan et Bounasser.

C’est ainsi que cette initiative cherche, dans sa deuxième phase, à identifier les moments les plus importants de la première édition accueillie à Ait Oulad Ali Youssef, tout en diversifiant les activités en attirant des experts en ingénierie touristique et en planification participative avec l’implication d’acteurs locaux et d’associations spécialisées dans l’activation touristique, afin d’atteindre les objectifs .