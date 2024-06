L’Union pour la Méditerranée participe à une conférence internationale d’urgence sur la réponse humanitaire à apporter à Gaza

Mohammed Drihem

Le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel, contribuera à « l’Appel à l’action : Réponse humanitaire urgente pour Gaza » qui se tiendra mardi 11 juin 2024 prochain au Centre de Convention du Roi Hussein bin Talal, Mer Morte en Jordanie.

Selon un communiqué de presse de l’UpM, cette rencontre organisée par le Royaume hachémite de Jordanie, la République arabe d’Égypte et les Nations unies, cette conférence réunira des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’institutions financières et d’organisations non gouvernementales afin d’identifier les besoins d’aide humanitaire de Gaza, les moyens de surmonter les obstacles à l’acheminement de l’aide et les priorités immédiates en matière de reconstruction.

L’événement débutera , précise-t-on, par des remarques du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Jordanie, Ayman Safadi, du ministre des Affaires étrangères d’Égypte, Sameh Shoukry, et du sous-secrétaire général aux Affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence des Nations unies, Martin Griffiths.

Les participants prendront ensuite part à trois sessions parallèles de groupes de travail sur les points susmentionnés avant de donner la parole au roi Abdallah II de Jordanie, au président Abdel Fatah el-Sisi d’Égypte et au secrétaire général des Nations unies António Guterres. Suivront les discours des chefs d’État et de gouvernement et d’autres délégations, dont le secrétaire général de l’UpM.

Selon la même source, une déclaration commune devrait être publiée à l’issue de la conférence.

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne qui rassemble les 27 pays de l’Union européenne et 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre à ses États membres un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et mettre en œuvre des projets et des initiatives qui ont un impact tangible sur les citoyens afin d’atteindre les trois objectifs stratégiques régionaux : la stabilité, le développement durable et inclusif, et l’intégration.