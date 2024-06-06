إفران ترحب بالنسخة الثالثة من المسابقة الوطنية للروبوتات اوروبات 2024

محمد الدريهم

السبت الفراط 01 يونيو 2024؛ استضافت جامعة الأخوين بإفران نهائيات الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للروبوتات: AUROBAT’2024 التي نظمتها جمعية CITI (مركز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات للتنمية البشرية) وجمعية تواصل لتطوير التكنولوجيا (ATDTec).

شارك 30 فريقا، منهم 11 فريقا جامعيا و19 فريقا من مستوى الاعدادي والثانوية من مختلف مناطق المملكة، في هذه المسابقة الوطنية الناجحة أروبات 2024 والتي خصصت عشر مكافآت بقيمة إجمالية قدرها 32.000.00 درهم للفرق الفائزة في الفئات المختلفة.

الموضوع المختار لهذه الطبعة الثالثة من AUROBAT 2024 هو تصميم روبوت الخنفساء. ويخضع هذا الإنجاز لمجموعة من المتطلبات المحددة جيدًا. يجب أن يبحث الروبوت عن المن الأخضر الموجود على الشبكة مع تجنب العوائق الزرقاء والحمراء.

حسب المبادرين؛ يتم تنظيم AUROBAT إما كجزء من مشروع دراسي أو في الروبوتات أو النوادي العلمية في المؤسسات التعليمية. الروبوتات المصممة لهذه المسابقة هي روبوتات مستقلة يجب أن تنفذ مهام محددة وفقًا لمواصفات محددة جيدًا.

للإشارة فإن أوروبات تشجع الشباب على ممارسة الروبوتات بكل نشاط، من خلال تقديم تجربة تقنية وإنسانية لا تنسى لديهم، مع العلم أن المسابقة مخصصة لمرحلتي ما قبل البكالوريا وما بعد البكالوريا، ولكل منهما تحديات مختلفة.

أخيرًا، تهدف AUROBAT إلى أن تكون حدثًا سنويًا لا يمكن تفويته يزرع مهارات وقيم اللعب النظيف وروح الفريق والتضامن وتبادل المعرفة والإبداع والابتكار وحماية البيئة والقيادة.

هذا وقد تم الحفل الختامي تكريم المنظمين لاثنين من الأساتذة القدامى ورائدي الروبوتات التعليمية في المغرب؛ معلمي التكنولوجيا وأعضاء جمعية ATDTech (جمعية تواصل لتطوير التكنولوجيا).: ابراهيم الأخضر وصالح حسوني.

نتائج النسخة الثالثة من المسابقة الوطنية للروبوتات: AUROBAT’2024 مفصلة أدناه في هذا الجدول: