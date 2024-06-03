التقنيات المتقدمة المعروضة بجيتكس أفريقيا المغرب بمراكش في خدمة التنمية والإحصائيات

محمد الدريهم

احتضنت مؤخرًا مدينة مراكش الحمراء أشغال الدورة الثانية من معرض جيتكس أفريقيا المغرب الذي تميز هذه السنة بمشاركة أكثر من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة.

وقد تميز حفل افتتاح هذا الحدث، الذي أقيم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات من مختلف الخلفيات.

عرف هذا الحدث المعرض الكبير من نوعه المنظم بمبادرة من شركة كاون الدولية، الشركة الدولية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، وبدعم من وكالة التطوير الرقمي، تحت إشراف وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، الذي أقيم في أفريقيا، مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين وذوي الشهرة العالمية بالإضافة إلى صناع السياسات.

وفي تصريح للجريدة؛ أكدت مريم مارسيلي. رئيسة ديوان المندوب السامي للتخطيط أنه خلال هذه النسخة من معرض جيتكس أفريقيا، المنعقد بمراكش من 29 إلى 31 مايو 2024، والتي مثلت فيها المندوبية السامية للتخطيط خلال حفل الافتتاح و الزيارة المنظمة لمنصات العديد من العارضين، تمكنت من الاستمتاع بتجربة غامرة من خلال الخدمات والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات المشاركة قي المعرض.

كما أن رئيسة ديوان المندوب السامي للتخطيط أكدت على أن « المشاركة في هذا الحدث الهام تدخل في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية السامية للتخطيط HCP من أجل الاهتمام بتطور الخدمات وتجهيز نفسها بأحدث التقنيات وأكثرها ابتكارا المستعملة في معالجة جمع البيانات بشكل عام وبشكل خاص في تنفيذ الإحصاء العشري الذي سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة.

هذا و تجدر الإشارة الى أن هذا العرض العالمي للتكنولوجيا والابتكار والتواصل، كان بمثابة فرصة للمشاركين لتبادل معارفهم وخبراتهم حول ثلاثة مواضيع رئيسية: « بناء أفريقيا رقمية موحدة » و »الاتصال » و »المدن الرقمية ».