KHENIFRA : L’AMDTD EN CONCLAVE A JNANE AMASS POUR LA TENUE DE SON ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE.

Mohammed Drihem

Le Week-end prolongé du 31 Mai au 02 Juin 2024 en cours, les adhérents de l’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable (AMDTD) ont été au rendez-vous avec la tenue de leur Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu dans l’un des Agréables Gites Touristiques de Jnane Amass situé à Talhinat sur la fameuse vallée d’Echbouka dans la colléctivité territoriale d’Aguelmam Azegza relevant de la Province de Khénifra (à une altitude de 1100 m) dans la Région de Beni Mellal/Khénifra.

Dans une déclaration au Journal, le Président de l’AMDTD Abdellah Lahrizi a souligné que cette assemblée étalée sur trois journée a été assez riche avec des animations, des interventions et des échanges sur l’écotourisme, la biodiversité et sur les atouts de la région et du Parc !national de Khénifra afin de mettre en valeur tout l’écosystème du secteur touristique dans la région et mettre en lumière tous les projets qui peuvent aider les locaux à développer l’écotourisme et un tourisme solidaire dans leur région.

Notre Assemblée générale ordinaire avait-il conclu, s’est terminée par l’organisation d’une visite touristique à Aguelmam Azegza et au Sources d’Oum Rbia afin de permettre aux participants de voir de plus prés les projets réalisés par le Direction du Parc relevant de l’ANEF et par la Province de Khénifra dans cette belle région attrayante et très intéressante pour développer un tourisme solidaire et de nature avec ces différents circuits de randonnées pédestres, équestres et en Vélo Tout Terrain (VTT) surtout quand on sait que ce parc regorge de beaux lacs naturels, de sources et de rivières et de belles cédraies avec des paysage imprenables.

Lors de cette assemblée Générale marquée par la lecture et approbation des rapports moral et financier, les participants (tes) ont pris part aux travaux d’une conférence scientifique organisée à l’occasion et animée par Hassan Belhassen, Directeur du parc national de Khénifra qui a fait une présentation détaillée et riche d’informations sur les interventions du parc et ses différentes activités au service du patrimoine forestier et du tourisme durable de montagne et écologique dans la région de Khénifra en plus des efforts déployés par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, les autorités locales et les autres partenaires pour promouvoir ce secteur prometteur.

Cette conférence a été marquée également par une présentation de M. Ahmed Boukil ingénieur en Chef des eaux et forêts en retraite sur l’eau, la biodiversité et le potentiel du tourisme solidaire pour promouvoir le développement durable. Les deux présentations importantes ont été suivies de discussions constructives sur leur contenu, soulignant la nécessité de promouvoir le tourisme solidaire et durable pour améliorer le niveau de vie de la population locale. Il convient de mentionner que l’occasion était propice à la présentation des expériences réussies les plus importantes menées par l’Association marocaine pour le tourisme durable, qui comprend un certain nombre d’acteurs du tourisme de différentes régions du Royaume.

A noter que cette visite au Parc National de Khénifra constitue un pas important vers le renforcement de la coopération entre les associations locales et nationales et le Parc national de Khénifra dans le domaine du tourisme durable et le soutien des efforts visant à protéger l’environnement et à réaliser le développement durable.