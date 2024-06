12ème SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE REGIONAL D’INVESTISSEMENT FÈS-MEKNÈS

Mohammed Drihem

Vendredi 31 mai 2024 dernier ; le Wali de la Région Fès/Meknès, Gouverneur de la Préfecture de Fès, Essaïd Zniber a présidé les travaux du 12ème Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement qui s’est tenu au siège de la Wilaya de la région de Fès-Meknès en présence de l’ensemble des membres du Conseil.

Lors de cette session consacrée à la présentation du bilan d’activités, à l’évaluation des performances du Centre et à l’approbation des états de synthèse de l’exercice 2023 ; le Wali, Président du Conseil d’Administration, a rappelé dans son allocution d’ouverture la grande importance de la promotion de l’investissement, qui constitue une des priorités royales mises en exergue par SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, dans son discours prononcé le 14 octobre 2022, soulignant l’importance de la mise en œuvre d’un Pacte national visant la mobilisation de 550 MMDH d’investissements et la création de 500.000 emplois à l’horizon 2026.

Il a également invité l’ensemble des acteurs de l’écosystème à accompagner la dynamique d’investissement au niveau régional et national, afin de concrétiser les objectifs de la nouvelle Charte de l’investissement, notamment en matière de création d’emplois stables, de réduction des disparités entre les provinces et les préfectures en matière d’attraction des investissements et d’orientation de l’investissement vers les secteurs d’activité prioritaires et les métiers d’avenir.

Essaïd Zniber a par ailleurs salué le dynamisme soutenu du CRI et l’efficacité et l’efficience de la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI), s’imposant comme un cadre unifié et concerté pour l’examen et la prise de décision concernant les projets d’investissement, en apportant célérité et transparence, permettant de renforcer la sérénité du climat des affaires régional.

Selon un communiqué du CRI ; ce Conseil a été l’occasion pour le Directeur Général du CRI Fès-Meknès, de présenter le bilan des réalisations du Centre pour l’année 2023, marqué par le lancement de nombreux chantiers stratégiques de développement socio-économique de la Région, l’amélioration des principaux indicateurs de l’investissement régional, ainsi que le lancement de plusieurs programmes d’accompagnement des entreprises, témoignant ainsi de la dynamique d’investissement et de l’entrepreneuriat régionale, ainsi que le renforcement de la compétitivité de l’offre territoriale de la région Fès-Meknès.

Dans ce cadre ; précise le communiqué ; la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) de la région de Fès-Meknès, a tenu 53 réunions au titre de l’année 2023, avec un délai moyen d’instruction de 9 jours, durant lesquelles près de 400 dossiers ont été examinés, avec 262 dossiers statués, dont 75% approuvés, représentant un montant global de plus de 6,7 MMDH et la création de 12.200 nouveaux emplois stables. Les secteurs les plus représentés précise-t-on, concernent l’industrie et le tourisme (2/3 du nombre de projets approuvés, 60% des investissements et 75% des emplois), confirmant la dynamique de ces deux secteurs portés par le lancement de nouvelles plateformes d’accueil.

En matière de conseil et accompagnement ; selon la même source ; le CRI Fès-Meknès a accompagné durant cette période plus de 1815 porteurs de projets dans le cadre des différents programmes d’accompagnement déployés par le Centre, dans une approche intégrée visant à répondre aux besoins des entreprises, et ce durant toutes les étapes du cycle de vie de leurs projets (idéation, accompagnement préfinancement, formation, incubation, aide à la pérennisation).

Dans ce cadre ajoute-t-on ; les programmes « Afwaj », « Sayidtati Al Moukawila », « Ofok Al Moukawil », et « La semaine du Digital » ont été lancés, en partenariat avec de nombreux acteurs publics et privés, afin de répondre à des problématiques et thématiques diverses relatives à l’entrepreneuriat : entrepreneuriat féminin, digital et e-commerce, accès au financement, innovation, etc.

Conernant le volet de l’impulsion économique et l’offre territoriale, le CRI a notamment Veillé sur l’opérationnalisation des nouveaux dispositifs incitatifs régionaux, visant à encourager les investissements dans les secteurs de l’industrie et de l’offshoring à forte valeur ajoutée. Ainsi, 10 MDH ont été accordés aux investisseurs privés à travers les trois dispositifs incitatifs mis en place, à savoir la prime à l’emploi, le fonds de souveraineté industrielle, et la prime d’installation à Fès-Shore.

Il a Contribué aussi à la planification stratégique, à travers l’élaboration d’études visant à renforcer l’attractivité et le développement économique de la Région. Celles-ci concernent notamment le volet économique du Programme de Développement Régional (PDR) 2022-2027, la banque de projets sectoriels (75 fiches projets clés en main à destination des investisseurs privés), la stratégie de positionnement et de développement économique à l’horizon 2035 ainsi que l’étude pour l’amélioration de l’attractivité de l’investissement touristique de la destination Fès-Meknès, en partenariat avec la SMIT.

Le CRI a déployé notamment une stratégie de communication multicanale et de promotion territoriale, à travers l’élaboration et la mise à disposition d’outils de promotion de la Région au profit des investisseurs, notamment la nouvelle galerie de l’investissement, espace d’accueil et d’information des investisseurs et porteurs de projets présentant l’offre territoriale de la Région (également disponible en visite virtuelle), les nombreux guides (foncier, financement, entrepreneuriat), les fiches sectorielles contenant les données macro et microéconomiques des filières phares de la Région, les magazines d’information semestriels « CRI News » ; et l’organisation et participation à plus de 25 manifestations visant la promotion de l’investissement (SIAM, Meditour, Forum économique Maroc-Sénégal, Agri-expo, etc.)

Il a enfin noué des partenariats stratégiques visant le renforcement d’expertise et le développement de nouvelles offres en faveur des TPME régionales (partenariat avec l’UM6P pour la promotion de l’entreprenariat agricole, partenariat avec le Médiateur du Royaume pour le renforcement de la conciliation, etc.)

Suite à tout ça ; des échanges et discussions se sont engagés entre les membres du Conseil d’administration qui ont approuvé, à l’unanimité, l’ensemble des résolutions présentées, et ont félicité le CRI Fès-Meknès pour le bilan de ses réalisations, qui témoigne de la nouvelle dynamique insufflée, et l’ont invité à poursuivre ses efforts afin de contribuer au développement et à la promotion de l’investissement à l’échelle de la Région.