Terme de référence pour le recrutement d’un agent communautaire

Dans le cadre du projet PRIM – Programme Régional des Initiatives de la Migration, qui a pour objectif de contribuer à la déclinaison de la politique migratoire nationale (SNIA et SNMRE) au niveau des régions du Souss-Massa et de l’Oriental, mis en œuvre par Expertise France et financé par L’Agence Française de Développement, l’association ACODEC exécute la réalisation d’un projet intitulé : “MOUSSAADA wa IDMAJ ELMOUHAJIR-A» 2 – «ASSISTANCE ET INCLUSION DU MIGRANT-E» 2.

Notre action (projet) consiste à :

– collaborer dans le cadre de la stratégie nationale (SNIA), la constitution Marocaine de 2011 et une reconnaissance universelle des droits de l’enfant dans la Convention des Nations unies et sur les droits humains et notamment les personnes migrantes ;

– Contribuer à l’intégration des jeunes RPT, notamment les filles et les jeunes femmes, dans la société marocaine.

Dans le cadre de ce projet, ACODEC (Association de Coopération pour le Développement et la Culture), recrute :

Un agent de terrain (agent communautaire)

La durée de ce CDD est 11 mois (y compris les vacances)

Mission :

• Faciliter l’intermédiation entre l’association et les personnes migrantes bénéficiaires du projet

• Préparer des activités de terrain ;

• La mise en œuvre des activités du projet ainsi que la mobilisation des bénéficiaires ;

• Accompagnement des migrant(e) vers le Centre de Santé ANDALOUSS ;

⦁ Accompagnement des personnes migrantes bénéficiaires du projet en collaboration avec l’assistante sociale.

Compétences requises :

⦁ Compétence en orientation et accompagnement,

⦁ Compétences en communication,

⦁ Français (bon niveau) Anglais (parlé)

⦁ Avoir un esprit ouvert.

⦁ Avoir une bonne qualité de communication.

⦁ Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’un esprit de travail d’équipe.

⦁ Maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques (Word, Excel, Access) ;

⦁ Capacité à adapter son discours à son interlocuteur/trice.

Compétences liées à la fonction :

• Connaissances en approches (participative, genre, droit) ;

• Connaissances en l’environnement associatif et social de la région et des problématiques liées à la société civile et les communautés cibles ;

• Bonnes compétences en matière de communication

Capacités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes:

• Personne migrante -RPT- (carte séjour valable)

• Niveau Bac

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire ;

• Expérience dans la communication aux projets de développement (2 ans au minimum) ;

• Expériences dans la gestion de projets du milieu associatif ;

• Expérience de travail en équipe ; Motivation pour les projets de type social.

Dossiers de candidature :

1) CV avec photo ;

2) Lettre de motivation (en français) ;

3) Des Diplômes et/ ou tout document justifiant le profil du/de la candidat/e

⦁ Date limite de dépôt de candidature le 06/06/2024 à Midi

⦁ Envoyer votre dossier de candidature à : acodec_oujda@yahoo.fr.