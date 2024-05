IFRANE : RENDEZ-VOUS AVEC LE CHAMPIONNAT

DU MAROC INDIVIDUEL DU BADMINTON

DE LA SAISON 2023-24

Mohammed Drihem

Le Week-End du 26-26 Mai 2024 dernier ; la Salle Couverte du Complexe sportif de la Paix de la Ville d’Ifrane a accueilli la Finale du Championnat National du Badminton individuel avec la participation de 13 clubs venant de Tanger, Kenitra, Oujda, El Hajeb, Oulmès, Meknès, Kelaa de Sraghna, Beni Mellal, Agadir et de la ville d’Ifrane.

Pour le Président de la Fédération Royale Marocaine du Badminton, Bichi Marouane ; cette dernière célèbre l’anniversaire du Prince Héritier Moulay El Hassan et organise les finales du championnat national individuelles du Badminton à Ifrane en coordination avec la Ligue Fès-Meknès et le Club d’Ifrane du Badminton.

Les meilleurs joueurs nationaux de la discipline ; hommes et femmes ; participent à ce championnat 2023/2024 qui vient après l’organisation de plusieurs tournois régionaux et nationaux à travers les différentes régions du Royaume de Tanger à Labourâtes et bien réussis par les Ligues et par les Clubs avait-il ajouté.

Quatre catégories ont été qualifiés pour prendre part à ce championnat national individuel d’Ifrane à savoir : Les U15, U16, U17 et U19. Il sera suivi par l’organisation du championnat du Maroc par équipe et de la Coupe du Trône dans la Ville d’El Hajeb avait-il conclu.

Pour sa part ; Ahmed Hbiza entraineur de Haut Niveau du Badminton et directeur technique du Club d’Ifrane du Badminton ; ce dernier est bien placé au niveau national par ses réalisations et son palmarès sportif. Aussi ; avait-il ajouté, lors de ce championnat on a constaté que le niveau technique de nos joueurs nationaux est en progression continue grâce aux grands efforts déployés par la direction technique nationale à travers l’organisation de différents stages de formation aussi bien au profit des joueurs qu’au profit de leurs entraineurs au sein des différents clubs nationaux.

De son côté Mme Mina Draoui membre du bureau exécutif de la FRM Badminton, elle souligné que cette édition du championnat national 2023/24 d’Ifrane est une grande réussite aussi bien au niveau organisationnel qu’au niveau technique. Pour elle ; le badminton au Maroc est en nette progression grâce aux efforts consentis par la fédération malgré le peu de Moyens dont elle dispose et l’absence de tout soutien financier.

Les résultats techniques enregistrés lors de ce championnat national individuel de Badminton bien réussi dans la ville d’Ifrane avec le concours de la province et du conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane se présentent comme ci-après détaillé :

Catégorie des U15 Hommes

1) El Yabouri Taha Amal El Hajeb

2) El Amrani Ittihad El Hajeb

3) Tarik Mouna Badminton Ifrane

3)Soumlali KAC – Kenitra

Catégorie des U17 Filles

1) Haddadi Atlas Oulmes

2) Rim Harbach Amal El Hajeb

3) Hiba Ben Abdelilah Badminton Ifrane

3)Yasmine Ittihad El Hajeb

Catégorie U19 Filles

1) Zakin Marwa Atlas Oulmes

2) Ferjani Atlas Oulmes

3) Lina Boutaleb Badminton Ifrane

3)Yabouri Fatima Zahra Ittihad El Hajeb

Catégorie (+19) Filles

1) Meryem Bengelloun Badminton Ifrane

2) Nada Sassi KAC – Kenitra

3) Bouisse KAC – Kenitra

Catégorie des U15 Filles

1) Harchaoui Atlas Oulmas

2) Yasmine Benjelloun Badminton

3) Sara Laayouni Badminton Ifrane

3) Falaki Atlas Oulmes

Catégorie des U17 Hommes

1) Ljaja Reda KAC – Kenitra

2) Oujdid Atlas Oulmes

3) Bourkadi Rayan Badminton Ifrane

3) Bakhtouch Ittihad El Hajeb

Catégorie U19 Hommes

1) Oukassou Said Atlas Oulmes

2) El Yafi Med Taha Atlas Oulmes

3) El Mahjoubi Atlas Oulmes

3) Maamari Amal El Hajeb

Catégorie (+19) Hommes

1) Oussama Bouia Badminton Ifrane

2) Ait Benslimane Atlas Ougmes

3) Acharifi KAC – Kenitra

3) Rafik KAC – Kenitra