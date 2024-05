Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Ambassade de France à Rabat Partenaires pour Le développement du secteur du jeu vidéo

Mohammed Drihem

Vendredi 24 mai 2024 dernier, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Ambassade de France à Rabat ont signé une déclaration d’intention marquant un engagement fort en appui au secteur du jeu vidéo, d’un montant de 10 millions MAD, au service de la formation, de l’incubation des start-ups marocaines, de l’échange d’expertise et de la mobilité.

Cette déclaration d’intension signée à l’occasion du Morocco Gaming Expo, 1er salon marocain dédié à l’industrie du jeu vidéo, est venue pour renforcer la coopération existante entre la France et le Maroc dans le domaine des industries culturelles et créatives avec un nouveau partenariat entre le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Ambassade de France.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Mohammed Mehdi Bensaïd, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de la République française au Maroc et de M. Abdelaziz El Bouzdaini, Secrétaire général du Département de la Communication et en présence notamment d’une délégation d’une vingtaine d’entreprises et d’écoles françaises du jeu vidéo.

Lors de cet évènement ; le Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Ambassadeur de France au Maroc ont rappelé l’importance de ce nouveau partenariat qui vise à renforcer les synergies entre les acteurs du jeu vidéo et à les soutenir dans leur démarche entrepreneuriale.

Il prévoit dans ce cadre ; la mise en œuvre d’une formation certifiante de 1000 heures, multidisciplinaire dans les métiers liés au développement du jeu vidéo, le soutien à l’incubation d’entreprises marocaines via l’accompagnement et le renforcement de leurs compétences, un appel à projet pour soutenir les projets innovants et structurants dans le secteur du jeu vidéo et le soutien à la mobilité des acteurs marocains du secteur.