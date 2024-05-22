محمد الدريهم

احتفالا بالذكرى التاسعة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم إفران لقاء تواصليا تحت شعار: « 1000 يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا »، وذلك يوم الإثنين 20 ماي 2024 بالقاعة الكبرى للعمالة.

الهدف من وراء اختيار هذا الشعار لتخليد هذه الذكرى هو الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال استجابة للتوجيهات الملكية السامية واعتبارا لكون هذه السنوات الثلاث الأولى ابتداء من مرحلة الولادة إلى سن الثانية نافذة نمو وتطور سريع لها تأثير دائم على الصحة والرفاه المستقبلي للأجيال الصاعدة.

ويهدف هذا اللقاء كذلك إلى إبراز دور المقاربة المندمجة المعتمدة في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، وخاصة تثمين الرأسمال البشري.

هذا وقد تمحور برنامج اللقاء حول تقديم عروض تطرقت لحصيلة تنفيذ وإنجاز برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمرحلة الثالثة (2019-2023) المخصصة لمحور صحة الأم والطفل، والتي تميزت بالمصادقة على 516 مشروعا ونشاطا وعملية بميزانية إجمالية تقدر ب 144,54 مليون درهم منها 133,17 مليون درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبلغ 10.435.000,00 درهم كحصة اجمالية خصصت لمحور المرأة والطفل.

في تصريح للجريدة بهذه المناسبة، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي مبارك الماموني على أن هذا اللقاء التواصلي مع جميع الشركاء المتدخلين في المبادرة الوطنية بإقليم إفران خصص لتقديم حصيلة عمل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 2019 الى 2023 حيث تم التركيز فيه على المنجزات التي خصصت بالأساس للدعم الموجه للنهوض بالرأس المال البشري في محوره: صحة الأم والطفل. كما عرف اللقاء عرضا للمدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الذي ركز على أهمية ال 1000 يوم التي تلي يوم الولادة.

مباشرة بعد ذلك يقول مبارك الماموني، توجه السيد عامل إقليم افران الى دار الولادة بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو حيث وقف على مجموعة من الأشغال التي تم إنجازها التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية وعلى عملية توزيع بعض الهدايا على بعض المواليد الجدد المتواجدين بالمستشفى.