IFRANE : LA PROVINCE D’IFRANE CELEBRE EN APOTHEOSE LE 18ème ANNIVERSAIRE DE L’INDH

Par Mohammed Drihem



Ifrane, 18/05/2023– La Province d’Ifrane a enregistré la réalisation d’un total de 251 projets d’un investissement global de 112 millions de Dirhams (MDH) dans le cadre des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de la période 2019 à 2022.

Ces projets réalisés avec une contribution de l’INDH estimée à 102,95 MDH ont profité à plusieurs dizaines personnes hommes et femmes, selon le chef de la Division de l’Action Sociale de la Province d’Ifrane qui a donné lecture au bilan 2019-2022 des réalisations de l’INDH lors d’une rencontre tenue à l’occasion de la célébration du 18ème anniversaire de l’INDH sous le thème « Le bilan et les acquis de la troisième phase »,

Ainsi précisa-t-il ; 11 projets d’un montant global de 11,08 MDH ont été réalisés dans le cadre du programme « rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base », 32 projets, d’un investissement de 15,74 MDH, dans le cadre du programme « accompagnement des personnes en situation de précarité », et 114 projets d’un coût total de 22,88 MDH au niveau du programme « amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », outre 94 projets pour plus de 62 MDH pour le programme « impulsion du capital humain des générations montantes » et 85 projets pour le soutien de l’opérationnalisation de l’INDH d’un montant de 3,3066 MDh , selon le Chef de la DAS.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid, et président du Comité Provincial du Développement Humain, a souligné que l’INDH est une expérience unique en son genre dans le domaine du développement social et humain aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, d’autant plus qu’elle représente un chantier royal qui bénéficie de la Haute sollicitude de SM Le Roi Mohammed VI depuis son lancement en 2005 avait-il précisé.

Selon Abdelhamid El Mazid, l’INDH tend à réaliser de nombreux objectifs dans plusieurs domaines vitaux, dont la protection de l’enfance, l’accompagnement de la scolarisation, la lutte contre la précarité, la solidarité et l’inclusion économique avec l’accompagnement du nouveau modèle de développement et l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires.

Il a fait savoir notamment que cet anniversaire constitue un moment fort pour dresser le bilan des acquis et des réalisations de cette 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain au niveau de la province d’Ifrane afin d’examiner et d’évaluer ce qui est fait et d’en renforcer les points forts des réalisations obtenues en vue de surmonter les obstacles et les contraintes pour garantir plus d’efficience, de qualité et d’efficacité dans les domaines d’intervention de l’INDH à travers ses quatre programmes.

Cette rencontre a été marquée aussi par la remise d’une douzaine de conventions de partenariat signées entre l’INDH et des associations locales, des coopératives et des autoentrepreneurs œuvrant dans le domaine social économique, par la remise de clefs d’une caravane médicale et d’une ambulance à la Direction provinciale de la santé et de la protection sociale et par la projection d’une vidéo illustrant les projets phares réalisés dans le cadre de la 3ème phase de l’INDH avec des témoignages des bénéficiaires.

La commémoration du 18ème anniversaire de l’INDH à Ifrane a été aussi une occasion pour inaugurer de deux projets réalisés dans le cadre de l’INDH, à savoir Dar Talib réalisée à Sidi Addi au cout global de 2700000,00 Dhs, l’unité d’urgences de proximité édifiée dans la localité de Timahdite et pour donner le coup d’envoi aux travaux d’ouverture de la route donnant accès à Douar Ait Tajer dans la collectivité territoriale de Sidi Makhfi sur une distance de 03 km et dont l’enveloppe budgétaire est de 2300000,00 Dhs.