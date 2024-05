Rabat abrite les travaux de La Réunion du Comité Directeur National Chargé de la Prévention et de la Lutte Contre les Incendies de Forêts

Mohammed Drihem

Jeudi 16 Mai 2024 dernier ; le Comité Directeur chargé de la Prévention et de la Lutte contre les Incendies de Forêts s’est réuni, à Rabat sous la présidence Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF).

Lors de cette réunion du Comité Directeur qui s’est tenue au siège de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts : l’assistance a débattu de deux points retenus à l’ordre du Jour de la rencontre consacrés la présentation du bilan et enseignements dégagés des incendies de forêts de 2023 d’une part et l’examen des moyens et mesures à mettre en place pour la prochaine saison estivale 2024 d’autre part.

Dans une déclaration à la Presse, le DG de l’ANEF Abderrahim Houmy a souligné que cette réunion a été une occasion de faire le bilan de l’année dernière, qui s’est avérée meilleure que l’an 2022 qui était très difficile et une occasion pour revoir le dispositif et faire une lecture des préparatifs.

On a vu notamment ; toute les nouveautés technologiques qui peuvent être apportées au système afin de pouvoir gérer convenablement l’année 2024 avait-il conclu.

A noter que le domaine forestier national est soumis à diverses pressions de plus en plus préjudiciables aux rôles majeurs qu’il assure sur les plans social, économique et environnemental. Il résulte de ces pressions un risque accru de départs d’incendies, d’autant plus que les forêts marocaines sont, à l’instar des forêts méditerranéennes, extrêmement inflammables durant la saison estivale. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette vulnérabilité, on citera notamment l’augmentation des températures, la diminution de l’hygrométrie de l’air et l’avènement fréquent des vents secs et chauds de type « Chergui ».

La situation des incendies de forêts pour l’année 2023 à l’échelle du Royaume fait état de 466 incendies, touchant 6 426 ha de superficie forestière parcourue par le feu, dont 35 % de cette superficie est constituée d’arbustes, de formations herbacées et d’Alfa. Cette année a connu une diminution significative en terme de superficie par rapport à l’année 2022 et dont laquelle a été enregistré une superficie de 22760ha, soit un taux de diminution de 70%.

En 2023 et à des proportions diverses, presque toutes les régions du Royaume sont affectées par les incendies de forêts. La plus grande pression est enregistrée au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 182 départs de feu et une superficie incendiée de 1620 ha (soit 40% du nombre des incendies enregistrés à l’échelle nationale), cependant en terme de superficie incendiée, la région de l’oriental s’est placée au 1er rang avec 2552 ha (soit 40% de la superficie totale incendiée à l’échelle nationale). Ce classement est le résultat du plus grand incendie de l’année qui a été enregistré au niveau de la province de Berkane le 16/07/2023 sur une superficie de 2347 ha.

Il est à rappeler aussi que notre pays, comme de nombreux pays dans le monde, a connu, en 2023, un été caniculaire et des épisodes de chaleur extrême surtout en mois de juillet et Aout où des « records absolus » de températures ont été enregistrés.

A l’échelle du bassin méditerranéen, l’aggravation des conditions météorologiques a favorisé le déclenchement et la propagation d’incendies de forêt d’une grande ampleur.

Au Maroc, malgré les perturbations climatiques instantanées, caractérisées par des sécheresses et de longues vagues de chaleur successives, les politiques de prévention et de lutte contre les feux, adoptées par l’ensemble des intervenants, principalement le Ministère de l’Intérieur, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, les Autorités Locales, la Protection Civile, la Gendarmerie Royale, les Forces Royales Air, les Forces Armées Royales et les Forces Auxiliaires visent à réduire le maximum possible les dommages socio-écologiques et environnementaux potentiels des incendies de forêt.

On précise que les partenaires sont assez conscients de la nécessité de redoubler de vigilance et poursuivre les efforts pour améliorer continuellement les politiques de prévention et de lutte contre les incendies.

Dans ce cadre, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts a alloué un budget total de 153 millions de dirhams au titre de l’année 2024 pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêts. Ce budget se décline en plusieurs actions préventives et opérationnelles, incluant l’entretien des tranchées pare-feu, l’aménagement de points d’eau, l’ouverture et la réhabilitation des pistes forestières, la sylviculture préventive, l’entretien des postes vigies, la mobilisation des guetteurs d’incendies et aussi l’entretien et l’achat de véhicules de premières interventions.

Compte tenu de l’importance de la sensibilisation et de la communication, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale et de la Protection Civile, a programmé, à l’occasion de la journée nationale de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts célébrée le 21 mai de chaque année, l’organisation des activités et actions pour sensibiliser les écoliers, les habitants et les visiteurs de la forêt aux dangers et aux conséquences des incendies.

Enfin, il convient de signaler que la quasi-totalité des feux de forêts sont déclenchés par l’homme et ses activités. Ainsi, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts exhorte les utilisateurs des espaces forestiers tels que les campeurs, les apiculteurs, les éleveurs, etc., afin qu’ils fassent preuve de vigilance et de s’abstenir à l’utilisation du feu pendant la période estivale. Les citoyens sont invités à signaler immédiatement aux autorités compétentes tout observation de feu ou comportement suspect en milieu forestier. Cette démarche est essentielle pour préserver notre patrimoine forestier et consolider son rôle majeur sur les plans socio-économique et environnemental.