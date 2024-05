Consultat général de France à Fès organise une Cérémonie de commémoration du 79ème anniversaire de la Victoire de 1945

Mohammed Drihem



Mercredi 08 mai 2024, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe LECOURTIER, a présidé la cérémonie de commémoration du 79ème anniversaire de la Victoire de 1945 au cimetière européen de la ville de Fès

Organisée par le Consulat général de France à Fès et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG), cette cérémonie, s’est déroulée en présence des représentants des Forces Armées Royales du Maroc et des autorités locales, des anciens combattants, des membres de la Mission de Défense près l’Ambassade de France au Maroc, des représentants de la communauté française de la circonscription consulaire de Fès, et des élèves du Groupe scolaire Jean de La Fontaine ont également pris part à cet événement.



À cette occasion, l’Ambassadeur de France a décerné la croix du combattant aux anciens combattants MM. Mohamed ZITOUNI et Mohamed BOURAMTANE.

M. Mohamed ZITOUNI s’est engagé au sein du 4ème Régiment de Tirailleurs Marocains le 10 octobre 1952 à 20 ans. Il a servi en Allemagne du 4 novembre 1953 au 8 juin 1954, date à laquelle, il embarque pour l’Indochine. Il regagne la France le 18 juin 1956 jusqu’au 1er septembre 1956. De retour au Maroc, il est démobilisé le 10 octobre 1956 et poursuivra sa carrière militaire au sein des Forces Armées Royales.

M. Mohamed BOURAMTANE quant à lui, il s’est engagé au sein du 4ème Régiment de Tirailleurs Marocains le 19 janvier 1953 à 20 ans. Il débarque en Indochine le 6 octobre 1953. BOURAMTANE regagne le Maroc le 19 mai 1955 et sera rayé des cadres le 18 janvier 1957.



A noter e fin que la cérémonie s’est conclue par le dépôt de gerbes et un moment de recueillement.