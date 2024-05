Le Site Ramsar Lac Afenourir célèbre

La Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs 2024

Sous le thème :

« Les oiseaux migrateurs et les insectes ».

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs de l’an 2024 ; l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour l’environnement et l’écotourisme, Donald School, Sust Inability Club, GREPOM/BirdLife Maroc et le Parc National d’Ifrane Coorganisent une Sortie Pédagogique et d’observation des oiseaux d’eau au Lac d’Aguelmam Afenourir classé Site Ramsar et une petite randonnée à la découverte des Dolines de la Région et ce ; Le samedi 11 mai 2024 au profit d’un groupe de jeunes élèves et étudiants des établissements partenaires.

Le programme de la célébration de cette journée qui se concentrera cette année sur « les oiseaux migrateurs et les insectes » sera marqué notamment par l’organisation d’une exposition photographique relatant la richesse ornithologique dont jouie notre pays en général et la région du Moyen Atlas objet de recherches et de travaux du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM) en particulier et ce, durant les journées du Dimanche 12 et Lundi 13 mai 2024 à la Nouvelle Galerie d’exposition d’Ifrane sise Place de la Poste au centre-ville d’Ifrane.

A souligner que c’est pour la première fois, que la campagne de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs en 2024 se concentrera sur l’importance des insectes pour les oiseaux migrateurs et soulignera les préoccupations liées à la diminution des populations d’insectes.

Selon la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ; les insectes sont des sources d’énergie essentielles pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, non seulement pendant les saisons de reproduction, mais aussi au cours de leurs longs voyages, et influencent grandement le moment, la durée et le succès global des migrations d’oiseaux.

Le long de leurs itinéraires de migration précise-t-on, les oiseaux recherchent activement des insectes dans les champs, les forêts, les zones humides et divers habitats pendant leurs escales. Le déroulement de la migration des oiseaux coïncide souvent avec le pic d’abondance des insectes lors de leurs haltes, ce qui permet aux oiseaux de reconstituer leurs réserves d’énergie avant de poursuivre leur voyage ajoute la convention.

D’après CSM ; la perte et la perturbation des populations d’insectes sur les sites de reproduction et le long des voies de migration menacent la survie et le bien-être des oiseaux. Les espaces naturels tels que les forêts et les prairies qui ont été transformés ou menacés par l’agriculture intensive et le développement urbain et ses effets tels que la pollution lumineuse peuvent entraîner le déclin des populations d’insectes. Les pesticides et les herbicides destinés à protéger les cultures nuisent aux insectes dont les oiseaux dépendent pour se nourrir.

Une pénurie d’insectes riches en énergie et en protéines peut entraver la migration et la reproduction des oiseaux, entraînant un affaiblissement du système immunitaire, une réduction du succès de la reproduction et une augmentation du taux de mortalité des oiseaux adultes et de leur progéniture.

Elle précise que les oiseaux jouent un rôle crucial dans la pollinisation et la lutte contre les parasites, et le manque d’insectes perturbe ces fonctions de l’écosystème. La surpopulation de certains insectes, sans les prédateurs naturels que sont les oiseaux, peut également provoquer des épidémies ou des dégâts qui nuisent à la santé des plantes et à l’agriculture.

De ce fait ajoute Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ; la campagne de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs en 2024 soulignera la nécessité de mesures de conservation proactives. Il s’agit notamment de réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais et, si possible, de passer à l’agriculture biologique. D’autres mesures consistent à maintenir et à relier les zones de végétation naturelle qui fournissent de la nourriture et des abris aux oiseaux et à d’autres espèces dans les paysages agricoles.

En 2024, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sera célébrée sur deux jours, le 11 mai et le 12 octobre, en accord avec la nature cyclique de la migration des oiseaux dans les différents hémisphères.