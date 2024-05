Mohammed Drihem



Jeudi 02 Mai 2024 dernier, la Galerie de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation a été au rendez-vous avec le vernissage de l’Exposition collective « Traitillisme » marquée par la participation de huit artistes de ce nouveau mouvement artistique 100% Marocain fondé par l’artiste Afif Bennani.

Malgré l’existence de différents styles propres à certains plasticiens marocains, il n’y a pas eu de mouvement ou d’école purement marocains. Les artistes peintres sont restés toujours influencés par les courants plastiques étrangers. Mais depuis 1992, Afif Bennani Fondateur de ce nouveau mouvement d’art plastique du « Traitillisme » et initiateur de cette exposition collective qui poursuivra jusqu’au 12 Mai 2024 prochain à ladite Galerie de la FM6 ; était obnubilé par l’obligation de créer un mouvement authentiquement marocain.

En 2016, après de multiples recherches et d’expérimentations, l’artiste peintre Afif Bennani a enfin réalisé son rêve en trouvant son propre style qui devait revêtir ce nouveau mouvement. Il s’est penché sur le style et la technique de ce mouvement en représentant sur la toile une infinie de petits traits décomposant le sujet que l’œil sait refondre, doublant ainsi le pointillisme qui éclot au débit du siècle dernier.

En 2017 précise Afif Bennani, il a essayé d’expliquer sa trouvaille à certains artistes peintres tel qu’Aomar Chenaai qui eut au départ une réaction mitigée. Mais au fur et à mesure de longues discutions et d’expériences pratiques, cet artiste a été enfin convaincu.

En 2018 a-t-il ajouté ; la réalisation de certaines œuvres avec la technique et le style trouvés de ce mouvement, un groupe d’artistes peintres marocains, hommes et femmes, sous l’impulsion de l’artiste Afif Bennani, se réunissaient pour envisager la création d’un mouvement plastique authentiquement marocain, caractérisé par une technique et un style particulier. L’étude des règles et des lois de l’art, dissuade ces artistes de toute vulgarité en célébrant dans leurs œuvres : le vrai, le visible et la beauté.

En 2022, Afif Bennani avait adressé à l’écrivain et critique d’art français, Daniel Couturier, membre de la société des gens de Lettres de France et membre de l’académie d’Angers, quelques photos de ses œuvres avec le nouveau style qu’il qui représente ce mouvement, dont le nom n’était pas encore défini.

En étudiant ces photographies, et la technique utilisée, Daniel Couturier lança le mot : le Traitillisme qui s’adapte parfaitement à ce mouvement. Le mot est lancé. Afif Bennani décida alors de l’adopter et de le lancer devant un parterre d’artistes peintres.

En 2023, invitant dans son atelier de l’avenue Maghrib El Arabi à Rabat, un certain nombre d’artistes peintres, hommes et femmes, qui en voyant les tableaux réalisés par Afif Bennani avec ce nouveau style et cette nouvelle technique, ont finalement été convaincus de l’impact de ce mouvement. Et l’artiste Aomar Chenaai qui au départ était très réservé, est devenu à la vue de ces toiles, un fervent défenseur de ce mouvement et a compris que c’est un véritable tournant qui se produit dans les arts plastiques au Maroc.

En 2024, ce groupe d’artistes a adopté cette technique et ce style créé par l’artiste Afif Bennani, en explorant différents thèmes liés au patrimoine marocain, pour organiser la première exposition de ce mouvement proprement marocain, sous la dénomination « LE TRAITILLISME ».

Pour l’Artiste Aicha L’art du TRAITILLISME est un nouveau concept 100% Marocain ; un nouveau mouvement artistique à l’instar du Pointillisme et du Cubisme qui étaient nés en Europe.

Pour elle ; c’est un style et une technique, basé uniquement sur des traits qui incarnent parfaitement mes thèmes qui me tiennent à cœur à savoir la sauvegarde des kasbahs du Sud-Est ; la sauvegarde du style architectural des vieilles portes, de nos ancêtres qui sont durables dans le temps et bien sûr la Femme de ma région la femme amazighe dans toute sa splendeur.

En fait avait-elle ajouté, cette technique incarne parfaitement les valeurs de la civilisation et de la culture amazigh dont je suis toujours fière.

Pour elle, c’était un Honneur et un privilège d’être parmi cette élite d’artistes formés par Maître Afif BENNANI Fondateur de ce mouvement qui nous a désigné Princesses et Princes de ce mouvement : un titre qu’on chérira jalousement.

Après avoir exprimé ma profonde gratitude au Président de la Fondation Med 6 Mr Youssef Bekkali pour l’organisation de cette belle exposition dans ce magnifique local de la Fondation Med 6 qui a offert cette précieuse opportunité d’exprimer leur art ; Aicha Arji s’est engagée en tant qu’artiste, à continuer à promouvoir et à célébrer la richesse du patrimoine culturel à travers ses œuvres.