Lancement d’un partenariat franco-marocain pour soutenir des projets de recherche appliquée dans le domaine de l’hydrogène décarboné.

Mohammed Drihem

L’Institut de Recherche en Energie Solaires et Energies Nouvelles (IRESEN) vient de renforcer son partenariat avec la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay (SATT Paris-Saclay) et ce ; à l’occasion de la visite effectuée au Maroc les 25 et 26 avril en cours par de Bruno Le Maire, Ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Selon un communiqué de presse de l’Ambassade de France à Rabat ; cette démarche s’inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre le Maroc et la France en matière de transition énergétique et d’un accompagnement de la stratégie énergétique marocaine par la recherche appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies vertes.

Dans le cadre de ce partenariat, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Trésor français, via un don de 800 000 euros, précise-t-on ; un appel à projets innovants dédiés à la filière de l’hydrogène décarboné sera lancé au 2ème semestre 2024, le Maroc étant idéalement positionné pour jouer un rôle de premier plan dans le développement de cette filière d’avenir.

Selon la même source d’information ; Cet appel à projets vise à sélectionner, accompagner et à développer durant 3 ans, 2 à 3 initiatives innovantes d’excellence portées par des équipes franco-marocaines pour contribuer à la transition vers une économie décarbonée.

Les innovations technologiques seront développées à des fins d’industrialisation et de mise sur le marché. A travers cette collaboration, l’IRESEN bénéficiera ainsi de l’expérience de son partenaire, la SATT Paris-Saclay, en matière de valorisation des résultats de travaux de recherche appliquée et du transfert de technologies vers le marché.

« Cette coopération dans la recherche appliquée renforce le partenariat entre la France et le Maroc dans le domaine de la transition énergétique et dans cette filière stratégique de l’hydrogène décarboné »,

Pour Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc : « Le changement climatique nous impose de favoriser une économie à faible émission de carbone. Le développement de la recherche sur la chaîne de valeur de l’hydrogène vert contribue à cette transition et constitue une opportunité supplémentaire d’approfondir et de stimuler notre coopération bilatérale », ajoute Quiterie Pincent, Directrice de l’AFD au Maroc.

Pour sa part, Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay a affirmé que « La SATT Paris-Saclay accompagnera les équipes de l’IRESEN en charge de cet appel à projets dans l’analyse du potentiel de la valorisation des projets de recherche appliquée proposés, dans la valorisation des résultats de projets sélectionnés et dans le transfert de technologies vers le marché »,

De sont côté ; Samir Rachidi, Directeur Général de l’IRESEN avait conclu qu’ « En mettant en œuvre cet appel à projets de recherche appliquée orientée marché, nous souhaitons faire émerger des technologies de l’hydrogène décarboné et les transformer en produits industriels commercialisables. Nous renforçons ainsi notre participation au développement de la filière »,

A propos de l’Institut de Recherche

en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles :

L’Institut de Recherche en Énergie solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) a été créé en marge des « Assises de l’Énergie » en 2011 à l’initiative du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement ainsi que de plusieurs acteurs publics et privés du secteur de l’énergie afin d’accompagner la stratégie énergétique nationale à travers la recherche appliquée orientée marché ainsi que l’innovation dans le domaine des technologies vertes. IRESEN est aujourd’hui un acteur majeur accompagnant la stratégie énergétique nationale et se positionne sur toute la chaîne de valeur de l’innovation verte, à travers ses deux instruments :

⦁ Infrastructures : Réseau de plateformes de recherche et d’innovation en technologies vertes.

⦁ Agence de moyens : Financement de projets de recherche appliquée et d’innovation collaboratifs.

L’Institut contribue également à l’élaboration de feuilles de route technologiques dans le secteur des énergies propres : Ressources Solaires, Mobilité Électrique, Hydrogène Vert.

A propos de la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay :

Créée en 2014 et issue du Programme Investissements d’Avenir, la SATT Paris-Saclay est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay. Acteur commun aux deux ensembles, Université Paris-Saclay et Institut Polytechnique de Paris, la SATT Paris-Saclay dispose d’une capacité d’investissement de 79 M€ sur 11 ans pour financer et accompagner la valorisation de travaux de recherche issus des 320 laboratoires du territoire et pour leur transfert vers les marchés.

Depuis le début de son activité, pas moins de 40 startups se sont développées grâce à une technologie soutenue par un programme SATT Paris-Saclay, et plus de 160 projets de chercheurs innovateurs ont été accompagnés, donnant lieu à de nombreux transferts technologiques vers des entreprises existantes. La structure a développé des compétences internes (gestion de projets, études de stratégies de valorisation, positionnement marché, approche juridique spécialisée dans le transfert de propriété intellectuelle, stratégie brevets) lui permettant d’assurer sa mission d’organisme de transfert de technologies.

Plus d’infos : https://satt-paris-saclay.fr

A propos de l’Agence française de développement :

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation ; de sa filiale Proparco, dédiée au financement et à l’accompagnement du secteur privé ; et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste et résilient.

C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des solutions partagées dans plus de 150 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français. Notre objectif ? Concilier développement économique et préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 200 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.