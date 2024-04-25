سليم الهواري



رعب حقيقي أصبح يعيشه حكام القوة الضاربة الإقليمية – المزعومة- بسبب قميص نادي نهضة بركان، الذي أزعج نظاما بأكمله، بسبب ازمة اختلقتها مخابراته، بمطار هواري بومدين قبل اجراء لقاء نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان، وأنصف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي نهضة بركان بقرار يقضي باعتبار اتحاد العاصمة الجزائري منهزما بثلاثة أهداف دون رد، مع الإبقاء على موعد مباراة الإياب في المغرب التي ستجرى يوم الاحد ابريل الجاري بداية من الساعة الثامنة مساء، كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضا إحالة الملف على لجنة الانضباط لعقوبات محتملة إضافية، وحسب القوانين والأنظمة للفيفا يمكن ان تصل العقوبة الى توقيف الاتحاد الجزائري عن اللعب، في حالة تمادي النظام العسكري في التدخل في المجال الرياضي.

هذا وأصبحت فضيحة الجيران الذين يحولون دوما ابتزاز الكاف، بأسطوانتهم المشروخة، من قبيل ( الكولسة ولقجع والمؤامرة ) ، مادة دسمة لكبريات الصحف العالمية، تحدث فيه طيلة الأيام التي أعقبت موقعة – الذل – بالمطار عن خبث وغباء- قل نظيره – لمخابرات الذل لدولة أصبحت – بقدرة قادر- مجزئة الى ثلاثة دويلات (جمهورية القبائل شمالا وخليط من شعب الكراغلة في الوسط، وجمهورية تندوف الصغرى جنوبا)، عندما قررت حجز أقمصة نهضة بركان بالمطار، وهو قرار مؤطر قانونيا، كانت له عواقب قاسية على المتسببين في استغلال نشاط رياضي الى قضية سياسية…

واجمعت قصاصات الاخبار الدولية الاسبانية والفرنسية والألمانية وحتى الامريكية منها، على ادانتها لما ارتكبته سلطات العسكر الجزائرية، و سلطت الضوء على نظام يحاول جاهدا عسكرة المجال الرياضي، وفي هذا الاطار، اعتبرت صحيفة » ماركا » المتخصصة في الشأن الرياضي، ان ما قامت به السلطات الجزائرية يعتبر تدخل واضح في المجال الرياضي وتساءلت عن الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام العسكري الى خيار التصعيد في مسابقة رياضية… وتساءلت صحيفة » دوتش ويل » و » دير سبيجل » الالمانيتين عن جدوى تعنت النظام الجزائري بحجز اقمصة فريق بما انها مسجلة أصلا لدى لجنة المسابقات…

ووصفت جريدة » فرونس فوت بول » الذائعة الصيت، ما وقع بمطار هواري بومدين يعتبر سابقة في كرة القدم العالمية، ودكرت السلطات العسكرية بعدم حشر نفسها في أمور بعيدة كل البعد عن قواعد اللعبة، وفي تقرير لجريدة ليكيب الفرنسية جاء فيه ان ما وقع في مطار الجزائر، قبل اجراء نصف نهائي منافسة رسمية قارية، ضرب قوانين لعبة كرة القدم عرض الحائط، بسبب تعنت السلطات وتصفية حسابات، واعتبرت ما وقع، مهزلة ستبقى مدونة في الاتحاد الافريقي بالقارة السمراء، بدورها اعتبرت جريدة » لو روبير » الفرنسية المتخصصة في الشؤون السياسية ان ما حدث هو امتداد طبيعي لتوثر العلاقات بين الجارين، انتقلت عدواه الى كل ما هو رياضي خصوصا من الجانب الجزائري – حسب المقال – الذي غالبا ما يدعي انه ليس طرفا في النزاع .

هذا وأظهرت مقاطع فيديو استعمال الامن الجزائري للعنف اللفظي، مع بعثة الفريق البركاني ومصادرة امتعته واقمصته، بالرغم من ان الاقمصة مصادق عنها من طرف الكاف ولجنة المسابقات، مما يعبر عن ازمة مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية يعيشها نظام مفلس سبق وان تلقى توبيخا وانذارا، عندما استقبل حفيد منديلا في ملعب وهران…

وحسب المتتبعين – فتخريجة – النظام العسكري، كانت عبارة عن حياة أو موت، اذ كان لزاما على نظام الكراغلة أن يقدم للشعب المقهور – المغلوب على امره – مخدّر قميص النهضة البركانية بخريطة المغرب، لينسيهم خيباته الديبلوماسية، والتي تزامنت مع اعتراف عدة دول مباشرة بعد الإعلان الرسمي من قلب مجلس الأمم المتحدة، عن قيام جمهورية القبائل…

ولم يخفي مدونون عبر وسائل التوصل الاجتماعي من المسؤولين تعميم خريطة المغرب والعلم الوطني ، في اقمصة النوادي المغربية، تخص جميع أنواع الرياضات الفردية والجماعية، للمشاركة في المحافل الرياضية الوطنية والدولية….