10ème CONFERENCE INTERNATIONALE DES GEOPARCS UNESCO : TROIS QUESTION A DRISS ACHBAL PRESIDENT DU GEOPARC UNESCO DE M’GOUN

Par Mohammed Drihem



Les Villes de Marrakech, Beni Mellal et Azilal accueillent la 10ème édition de la Conférence Internationale sur les Géoparcs UNESCO du 05 au 12 septembre 2023 prochain.

Cette nouvelle édition prévue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie est organisée par le Réseau mondial des Géoparcs de l’UNESCO, le conseil régional de Beni Mellal-Khénifra et l’association Géoparc M’Goun avec leurs partenaires. Elle compte accueillir 1000 participants venant d’une cinquantaine de pays représentant ainsi les cinq différents continents du Globe et 177 Géoparcs UNESCO à travers le Monde en plus des experts, professeurs, étudiants intéressés par le tourisme géologique et durable.

Pour plus de détails sur cette 10ème édition de la Conférence Internationale sur le Géoparc UNESCO nous avons abordé Mr Driss Achbal Président de l’Association Géoparc UNESCO de M’Goun qui a bien voulu répondre à Trois de nos petites questions comme ci-après détaillé :

Maghreb Arabe Presse : Pourquoi une conférence internationale sur les Géoparcs UNESCO à Marrakech et dans quel objectif ?

Driss Achbal : Une précision de prime abord, le Maroc abrite le premier Géoparc en Afrique et dans le Monde Arabe (NDR : Géoparc M’Goun) et qui a été Labellisé par l’UNESCO. Les travaux du Géoparc de M’Goun ont démarré en parallèle avec la création du Global Géoparcs Network : Le réseau Mondial des Géoparcs de l’UNESCO en 2005 avec une équipe scientifique qui avait beaucoup travaillé sur l’élaboration du concept et sur son développement et ; la présentation de la candidature du Géoparc de M’Goun pour être labellisé par l’UNESCO est un travail qui a commencé en 2009 pour aboutir enfin en 2014. Et après pratiquement une vingtaine d’année environ de l’existence de l’Association Géoparc M’Goun qui a été créée en 2005 ; je crois c’est le moment idéal pour présenter la candidature du Royaume du Maroc à travers l’Association Géoparc M’Goun et la Région de Beni Mellal-Khénifra pour abriter les travaux de la 10ème Conférence mondiale sur les Géoparcs de l’UNESCO ; cette conférence qui regroupe l’ensemble des Géoparcs du Monde sachant bien que la famille des Global Géoparc Network compte aujourd’hui 195 Géoparcs répartis sur 48 pays en plus des centaines de projets de Géoparcs à travers le monde qui espèrent devenir des Géoparcs de l’UNESCO et qui travaillent pour développer le concept et répondre ainsi au cahier des charges de l’UNESCO.

Maghreb Arabe Presse : Quels sont les grands axes du programme de cet évènement ?

Driss Achbal : Aujourd’hui, la conférence s’organise à Marrakech sous le très haut patronage de SM Le Roi que Dieu l’Assiste ; elle est prévue en trois étapes si j’ose dire ainsi ; trois jours de pré-conférence avec des réunions des organes de gouvernance de l’UNESCO et du Global Géoparc Network, du conseil mondial des Géoparcs, du bureau exécutif du Global Géoparc Network, l’Assemblée générale des Géoparcs de l’Unesco, des réseaux régionaux qui vont se réunir et beaucoup de décisions qui vont être prises pour promouvoir et développer le concept, pour la marketing du label Géoparc UNESCO au niveau international. Une seconde phase concernera la conférence avec la cérémonie d’ouverture officielle, l’ouverture officielle du Salon international des Géoparcs de l’UNESCO et des neufs ateliers thématiques qui vont aborder des thèmes différents relatifs à la géo-biodiversité, à la biodiversité, aux changements climatiques et leurs impacts sur les territoires, l’inclusion des populations locales , à la géo-éducation et au partage d’informations entre Géoparcs et autres sujets sur lesquels nous avons reçu à aujourd’hui ; pratiquement 500 scientifiques qui ont déjà présenté les abstracts de leurs communications et qui vont intervenir pendant trois jours dans les neuf ateliers quant à la troisième phase elle sera consacrée à des sorties de terrain sur le territoire du Géoparc M’Goun à Beni Mellal et Azilal.

Maghreb Arabe Presse : Quelles nouveautés pour cette 10eme édition de cette conférence ?

Driss Achbal : Cette conférence est typique au niveau international puisque c’est la première fois qu’elle s’organisera de cette manière-là avec des side events, le festival du film des Géoparcs avec la remise des prix, la remise des trophées et des certificats de l’UNESCO pour les nouveaux Géoparcs UNESCO du Monde.

Cette 10ème conférence connaitra la participation de tous les Géoparcs UNESCO du Monde ; on est déjà à 1000 inscrits à la conférence au niveau international et la liste est encore ouverte et continue de recevoir d’autres participants. Il y’aura des délégations officielles, des signatures de conventions entre Géoparcs dont une quinzaine de conventions et de jumelage sera signé par Géoparcs M’Goun avec d’autres Géoparcs internationaux, une remise des prix du Global Géoparc Network au profit des meilleures pratiques de Géoparc au niveau international, au meilleur stand qui vont participer au premier salon international des Géoparcs.

Ça sera une opportunité pour faire connaitre le territoire marocain et l’hospitalité avec la gastronomie marocaine, le tourisme au Maroc avec la tolérance de la population marocaine et l’ouverture de la société marocaine. Au niveau du territoire du Géoparc M’Goun ; les participants découvriront Ain Asserdoune a Beni Mellal ; les cascades d’Ouzoud, le Musée d’Azilal un Bijou architectural avec la maison du Géoparc, la vallée heureuses, le pont suspendu d’Imi N’Ifri, les traces du Dinosaure, le lac de bine El Widane.

Parallèlement avait-il conclu, le territoire du Géoparc M’Goun sera au rendez-vous avec la deuxième édition du Marathon de l’Atlas, le festival des films des Géoparcs et beaucoup d’autre activités culturelles’ artistiques et sportives pour faire connaitre ce territoire aux agences de voyages et à la presse nationale et internationale qui sera là pour la couverture media de la conférence.