Mohammed Drihem

Jeudi 18 Avril 2024 dernier à la faculté des sciences Semlalia de Marrakech, le Réseau Africain des Femmes en Astronomie (AfNWA) et le Programme International de Science (ISP) de l’Université d’Uppsala en Suède ont honoré Pr Hasnaa Chennaoui Aoudjehane, professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, Faculté des Sciences Ain Chock et Présidente fondatrice de la Fondation ATTARIK pour les météorites et les sciences planétaires, par la remise du Prix ​​AfNWA-ISP Senior pour les femmes en astronomie en Afrique, décerné par le Réseau Africain des Femmes en Astronomie (https://afnwa.org/2023-afnwa-award-recipients/).

Cette distinction prestigieuse selon un communiqué de la Fondation ATTARIK pour les météorites et les sciences planétaires ; témoigne de l’engagement exceptionnel du Professeur Hasnaa Chennaoui Aoudjehane dans le domaine de la planétologie et l’astronomie et de son dévouement à l’avancement des femmes dans ce domaine en Afrique.

En tant que première femme diplômée en météorites au Maroc et dans les pays arabes précise-t-on ; Professeur Hasnaa Chennaoui Aoudjehane a également fondé la Fondation ATTARIK pour les météorites et les sciences planétaires, ainsi que l’Expo-Musée « Météorites : Messagères du Ciel », témoignant de son engagement à promouvoir la recherche scientifique et la culture astronomique au Maroc et au-delà.

Sa contribution remarquable dans l’étude et la classification des météorites, ainsi que son rôle de mentor auprès de nombreux doctorants, ont été salués par plusieurs prix et distinctions, dont sa nomination au Comité de Nomenclature de la Meteoritical Society en 2005 et sa participation au Conseil de la Meteoritical Society en 2010. Le nom « Chennaoui » a été donné à un astéroïde en reconnaissance à son engagement et ses travaux, ajoute-t-on.

Aussi avance-t-on ; le Professeur Hasnaa Chennaoui Aoudjehane incarne l’excellence scientifique et l’engagement pour l’avancement de la science en Afrique. Sa reconnaissance par le Réseau Africain des Femmes en Astronomie et le Programme International de Science témoigne de l’importance de son travail pour la communauté scientifique mondiale.

A noter que le « Senior Award », témoigne de la reconnaissance de ses réalisations remarquables dans les sciences de l’espace, ainsi que de son impact significatif sur la communauté scientifique africaine et internationale.

A cette occasion, le Réseau Africain des Femmes en Astronomie (AfNWA) et le Programme International de Science (ISP) de l’Université d’Uppsala en Suède se félicitent de cette opportunité de reconnaître et de célébrer les réalisations exceptionnelles du Professeur Hasnaa Chennaoui Aoudjehane et sa contribution remarquable à l’avancement de l’astronomie en Afrique.

A noter enfin que cette distinction intervient à l’occasion de la conférence annuelle de l’Association Africaine d’Astronomie (AfAS 2024) organisée au Maroc à l’université Cadi Ayad de Marrakech, marquant ainsi un moment historique dans le développement de l’astronomie sur le continent. L’organisation de cet événement majeur témoigne de la reconnaissance de l’expertise, du leadership et de l’engagement du Maroc dans le domaine de l’astronomie et l’astrophysiques sur le plan continental et international.

Pour le Conseil d’administration de l’AfNWA ; le professeur Hasnaa Chennaoui Aoudjehane est une scientifique marocaine senior dans les domaines des météorites, des sciences planétaires et de la géochimie. Elle est Professeur à la Faculté des Sciences Ain Chock de l’Université Hassan II de Casablanca, ancienne Directrice du Laboratoire GAIA et Coordonnatrice du Centre de Recherche sur les Géo-ressources et l’Environnement. Elle est considérée comme la première femme diplômée en météorites au Maroc et dans les pays arabes. Son premier doctorat a été obtenu sur la géochimie des regards nobles à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris en 1992. Le professeur Chennaoui Aoudjehane a obtenu un autre doctorat en 2007 en géochimie des météorites à l’Université Hassan II de Casablanca, au Maroc.

Aussi ajoute-t-on ; le Professeur Chennaoui Aoudjehane a introduit et développé les sciences météoritiques et planétaires au Maroc depuis 2001. Elle est la principale fondatrice de la Fondation ATTARIK pour les Sciences Météoritiques et Planétaires et est également la fondatrice du musée d’exposition « Météorites : Messagers du Ciel ». Elle a encadré de nombreux doctorants au Maroc. Elle a joué un rôle important dans l’étude et la classification de nombreuses météorites au Maroc notamment les chutes observées. Elle a organisé de nombreuses rencontres scientifiques, dont la 77e réunion de la Société météoritique, tenue en septembre 2014, qui a été la première organisée dans un pays arabe et musulman.

Pour conclure, précise-t-on, Professeur Chennaoui Aoudjehane a reçu plusieurs prix pour ses recherches, a été élue membre du comité de nomenclature de la Meteoritical Society en 2005 (deux mandats) et membre du Conseil de la Meteoritical Society en 2010.